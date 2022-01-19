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Комитет ГД одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к данным россиян
Комитет ГД одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к данным россиян - РИА Новости, 19.01.2022
Комитет ГД одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к данным россиян
Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил к I чтению законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:28
2022-01-19T10:28
общество
владимир груздев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил к I чтению законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций."Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - следует из пояснительной записки.Авторы документа отмечают, что в целях беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством.Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект, в частности, учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.Он отметил, что прокуратура получила больше возможностей по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей."Прокуроры обязаны истребовать сведения обо всех объектах имущества и источниках средств, на которые они были приобретены, получили дополнительные полномочия по направлению в рамках антикоррупционных проверок запросов в иностранные банки. Их право на обработку при этом персональных данных граждан должно быть закреплено законом", - подчеркнул Пискарев.Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. "Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений", - заключил депутат.Как ранее пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистики о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры, например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства.
https://ria.ru/20211216/utechka-1764035797.html
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общество, владимир груздев, госдума рф, россия
10:28 19.01.2022
 
Комитет ГД одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к данным россиян

Комитет Госдумы одобрил проект о расширении доступа прокуратуры к персональным данным

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил к I чтению законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 2.1 статьи 4 ФЗ № 2202-1, закрепив право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - следует из пояснительной записки.
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Авторы документа отмечают, что в целях беспрепятственной реализации прокурорами законных полномочий и функций, а также соблюдения прав субъектов персональных данных законопроектом предлагается установить, что обработка полученных специальных персональных данных допускается в связи с осуществлением органами прокуратуры прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных законодательством.
Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект, в частности, учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.
Он отметил, что прокуратура получила больше возможностей по контролю за расходами лиц, замещающих государственные должности, их супругов и несовершеннолетних детей.
"Прокуроры обязаны истребовать сведения обо всех объектах имущества и источниках средств, на которые они были приобретены, получили дополнительные полномочия по направлению в рамках антикоррупционных проверок запросов в иностранные банки. Их право на обработку при этом персональных данных граждан должно быть закреплено законом", - подчеркнул Пискарев.
Законопроект также предусматривает детализацию статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств. "Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что еще нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений", - заключил депутат.
Как ранее пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистики о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры, например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства.
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ОбществоВладимир ГруздевГосдума РФРоссия
 
 
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