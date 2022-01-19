https://ria.ru/20220119/donetsk-1768536747.html

Глава МИД ДНР пригласила Бербок посетить Донецк

Глава МИД ДНР пригласила Бербок посетить Донецк - РИА Новости, 19.01.2022

Глава МИД ДНР пригласила Бербок посетить Донецк

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова пригласила в ДНР главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок для более РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:08

2022-01-19T13:08

2022-01-19T13:08

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова пригласила в ДНР главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок для более объективной оценки ситуации в Донбассе.В МИД ДНР пояснили, что Бербок в ходе своего первого визита на Украину заявила о гнетущей гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на подконтрольную Киеву часть Донбасса."​Главе МИД ФРГ стоит серьезнее отнестись к принципу беспристрастности... Подобное заявление демонстрирует однобокий подход в оценке ситуации на гуманитарном треке. Почему-то Анналена Бербок не упоминает о том, что Украина не выполнила ни одного гуманитарного обязательства в рамках переговоров на минской площадке", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Глава МИД ДНР пригласила Бербок в республику, если она действительно заинтересована в объективной оценке ситуации в Донбассе."Если госпожа Бербок действительно хочет дать объективную оценку происходящему, то мы приглашаем ее посетить и республики (Донбасса – ред.), а не только территории, подконтрольные Украине. Мы готовы обозначить весь спектр проблем, вызванных невыполнением Украиной своих обязательств по комплексу мер. Как представителю страны-гаранта минских соглашений главе МИД ФРГ стоило бы уделить больше внимания важности соблюдения принципа беспристрастности в оценке ситуации в Донбассе и в переговорном процессе, а не демонстрировать откровенно предвзятые суждения", - приводит слова Никоноровой пресс - служба МИД ДНР.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220118/format-1768382773.html

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