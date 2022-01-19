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В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе
В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022
В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:48
2022-01-19T17:48
в мире
киев
франция
дмитрий песков
нато
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения."Все усилия сейчас направлены на то, чтобы РФ двигалась по пути дипломатического урегулирования. У этого конфликта есть только одно решение – это решение дипломатическое. Если РФ действительно искренне хочет политического урегулирования – одна должна продолжить переговоры с США, с НАТО и странами-участниками "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина - ред.) о решении этого конфликта", - сказал Кулеба на совместном брифинге с Блинкеном.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768587944.html
https://ria.ru/20220118/donbass-1768434382.html
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в мире, киев, франция, дмитрий песков, нато, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
17:48 19.01.2022
 
В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба: у конфликта в Донбассе есть только дипломатическое решение

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения.
"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы РФ двигалась по пути дипломатического урегулирования. У этого конфликта есть только одно решение – это решение дипломатическое. Если РФ действительно искренне хочет политического урегулирования – одна должна продолжить переговоры с США, с НАТО и странами-участниками "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина - ред.) о решении этого конфликта", - сказал Кулеба на совместном брифинге с Блинкеном.
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16:44
Украина разместила вооружения на окраине поселка в Донбассе, заявили в ЛНР
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреКиевФранцияДмитрий ПесковНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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