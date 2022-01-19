https://ria.ru/20220119/donbass-1768478749.html

Посольство России оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе

Посольство России оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство России оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе

Посольство РФ в Канаде заявило, что глава МИД страны Мелани Жоли своими комментариями о произошедшем в Донбассе не способствует деэскалации ситуации. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T05:54

2022-01-19T05:54

2022-01-19T06:56

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде заявило, что глава МИД страны Мелани Жоли своими комментариями о произошедшем в Донбассе не способствует деэскалации ситуации.Как говорится в публикации посольства в Twitter, сообщение главы МИД Канады в этой соцсети о погибших украинских солдатах "в войне с Россией на восточном фронте" вызвало крайнее недоумение. "Упомянутые в заявлении министра Жоли украинские "солдаты" — это участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны", — подчеркнула российская дипмиссия."Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений", — заявило посольство.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20220118/boytsy-1768467009.html

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