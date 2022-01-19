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Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР
Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР - РИА Новости, 19.01.2022
Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты республики. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:43
2022-01-19T21:25
в мире
украина
донецк (донецкая область)
горловка
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты республики.Пушилин добавил, что в республике готовятся к диверсиям и усиливают меры безопасности.По его данным, целью нападений станут объекты инфраструктуры: газопроводы, водопроводы, линии электропередач."Теракты в самом явном их проявлении", — заключил глава ДНР.В среду после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие недели предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок оружия Киеву. Кроме того, Россия фиксирует, что ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. В Москве не исключают, что украинские власти планируют силовое решение конфликта на фоне поставок западного оружия и визитов военных инструкторов.Также Киев блокирует работу контактной группы, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает законы, которые прямо противоречат Минским соглашениям, в том числе проект закона о переходном периоде.
https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
украина
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в мире, украина, донецк (донецкая область), горловка, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, сша, оон, владимир зеленский, нато, мид украины, энтони блинкен, россия
20:43 19.01.2022 (обновлено: 21:25 19.01.2022)
 
Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР

Глава ДНР Пушилин: Украина подготовила диверсионные группы для нападения на Донбасс

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты республики.
"Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин добавил, что в республике готовятся к диверсиям и усиливают меры безопасности.
По его данным, целью нападений станут объекты инфраструктуры: газопроводы, водопроводы, линии электропередач.
"Теракты в самом явном их проявлении", — заключил глава ДНР.
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В среду после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие недели предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.
Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок оружия Киеву.
Кроме того, Россия фиксирует, что ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. В Москве не исключают, что украинские власти планируют силовое решение конфликта на фоне поставок западного оружия и визитов военных инструкторов.
Также Киев блокирует работу контактной группы, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает законы, которые прямо противоречат Минским соглашениям, в том числе проект закона о переходном периоде.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В миреУкраинаДонецк (Донецкая область)ГорловкаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРКиевСШАООНВладимир ЗеленскийНАТОМИД УкраиныЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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