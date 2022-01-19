https://ria.ru/20220119/diversanty-1768634907.html

Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР

Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР - РИА Новости, 19.01.2022

Украина подготовила диверсантов для нападения на Донбасс, сообщил глава ДНР

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты республики. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:43

2022-01-19T20:43

2022-01-19T21:25

в мире

украина

донецк (донецкая область)

горловка

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты республики.Пушилин добавил, что в республике готовятся к диверсиям и усиливают меры безопасности.По его данным, целью нападений станут объекты инфраструктуры: газопроводы, водопроводы, линии электропередач."Теракты в самом явном их проявлении", — заключил глава ДНР.В среду после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие недели предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок оружия Киеву. Кроме того, Россия фиксирует, что ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. В Москве не исключают, что украинские власти планируют силовое решение конфликта на фоне поставок западного оружия и визитов военных инструкторов.Также Киев блокирует работу контактной группы, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает законы, которые прямо противоречат Минским соглашениям, в том числе проект закона о переходном периоде.

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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