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На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада - РИА Новости, 19.01.2022
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:10
2022-01-19T13:55
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления перловой каши черного цвета, сообщает в среду ведомство."Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию СМИ о некачественном питании воспитанников детского сада №2 в городе Верхней Пышме. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.Проверку информации о массовом заболевании детей также организовала прокуратура, сообщает надзорное ведомство региона."Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи", - отмечается в сообщении прокуратуры.Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили в учреждении образования документы, касающиеся закупки продуктов питания для выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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верхняя пышма
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происшествия, верхняя пышма, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
13:10 19.01.2022 (обновлено: 13:55 19.01.2022)
 
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада

Роспотребнадзор проверит данные о массовом отравлении воспитанников детсада на Урале

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления перловой каши черного цвета, сообщает в среду ведомство.
"Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию СМИ о некачественном питании воспитанников детского сада №2 в городе Верхней Пышме. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
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Проверку информации о массовом заболевании детей также организовала прокуратура, сообщает надзорное ведомство региона.
"Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили в учреждении образования документы, касающиеся закупки продуктов питания для выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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