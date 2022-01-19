https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада - РИА Новости, 19.01.2022
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:10
2022-01-19T13:10
2022-01-19T13:55
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления перловой каши черного цвета, сообщает в среду ведомство."Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию СМИ о некачественном питании воспитанников детского сада №2 в городе Верхней Пышме. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.Проверку информации о массовом заболевании детей также организовала прокуратура, сообщает надзорное ведомство региона."Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи", - отмечается в сообщении прокуратуры.Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили в учреждении образования документы, касающиеся закупки продуктов питания для выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20211022/detsady-1755854649.html
верхняя пышма
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, верхняя пышма, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
13:10 19.01.2022 (обновлено: 13:55 19.01.2022)
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
Роспотребнадзор проверит данные о массовом отравлении воспитанников детсада на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области
проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме
после употребления перловой каши черного цвета, сообщает в среду ведомство.
"Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию СМИ о некачественном питании воспитанников детского сада №2 в городе Верхней Пышме. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
Проверку информации о массовом заболевании детей также организовала прокуратура, сообщает надзорное ведомство региона.
"Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили в учреждении образования документы, касающиеся закупки продуктов питания для выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.