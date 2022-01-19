https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html

На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада

На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада - РИА Новости, 19.01.2022

На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:10

2022-01-19T13:10

2022-01-19T13:55

происшествия

верхняя пышма

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию о массовом заболевании воспитанников детсада в городе Верхней Пышме после употребления перловой каши черного цвета, сообщает в среду ведомство."Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверит информацию СМИ о некачественном питании воспитанников детского сада №2 в городе Верхней Пышме. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.Проверку информации о массовом заболевании детей также организовала прокуратура, сообщает надзорное ведомство региона."Согласно публикации в СМИ, воспитанники детского сада почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после приема пищи, вследствие чего группа детского сада была закрыта на карантин. А 12 января 2022 года детям в детском саду давали перловую кашу черного цвета. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи", - отмечается в сообщении прокуратуры.Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили в учреждении образования документы, касающиеся закупки продуктов питания для выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20211022/detsady-1755854649.html

верхняя пышма

свердловская область

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происшествия, верхняя пышма, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество