https://ria.ru/20220119/destabilizatsiya-1768581504.html

МИД Белоруссии назвал источник дестабилизации в регионе

МИД Белоруссии назвал источник дестабилизации в регионе - РИА Новости, 19.01.2022

МИД Белоруссии назвал источник дестабилизации в регионе

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что источником дестабилизации обстановки в восточноевропейском регионе являются не Минск или... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:22

2022-01-19T16:22

2022-01-19T16:40

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что источником дестабилизации обстановки в восточноевропейском регионе являются не Минск или Москва, а наращивание военного присутствия Запада по периметру границ Союзного государства.Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что Россия под предлогом совместных учений якобы может "отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера"."Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ", - заявил Глаз.Более того, по его словам, "это присутствие наращивается при активном участии тех, кто не в состоянии соблюдать даже прямые обязательства, под которыми сами же поставили подписи". В этой связи он процитировал Будапештский меморандум, в котором говорится, что "Великобритания и США подтверждают Республике Беларусь свое обязательство… воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода". "Так что, может быть, американской стороне стоило бы начать с этого?" - подчеркнул пресс-секретарь."Но американские коллеги озаботились еще и потенциальным размещением вооруженных сил и ядерного оружия на территории нашей страны. Если я не ошибаюсь, то именно США с ЕС в последнее время рьяно отстаивают святое право каждого государства самостоятельно определять, с кем и в какие объединения или союзы вступать. Или это про другое?" – продолжил он.Глаз заявил, что Минск отчитываться перед США не обязан и не собирается. "Если что-либо вызывает тревогу – мы всегда готовы это цивилизованно обсудить. Благо дипломатическое присутствие есть в обеих странах", - добавил он.

https://ria.ru/20220119/voyna-1768507816.html

https://ria.ru/20220119/panika-1768563677.html

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