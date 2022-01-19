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Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом
Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом - РИА Новости, 19.01.2022
Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом
Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как на 1 января прошел в "красную зону" ковидного госпиталя без маски и принес в палату больным РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:21
2022-01-19T16:21
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как на 1 января прошел в "красную зону" ковидного госпиталя без маски и принес в палату больным сало, хрен и самогон.Курское региональное отделение КПРФ опубликовало видео в социальной сети TikTok, где перед коллегами выступает депутат Карцев."Я заходил в "красную зону" без маски… На 1 января я принес больным лекарства от коронавируса – сало, банку меда, чеснок, хрен и банку самогона. И вы знаете…, все четверо выздоровели", - заявил депутат.Карцев пояснил РИА Новости, что описываемый случай произошел год назад на 1 января. Он прошел в ковидный госпиталь в девять утра в палату к знакомой больной женщине. Вместе с ней лежали еще трое. По словам депутата, спустя пару месяцев он случайно столкнулся с ними и узнал, что все лежавшие в палате выздоровели. Карцев заявил, что бывшие пациенты особенно благодарили его за сало.Карцев, 1953 года рождения, отметил, что после посещения "красной зоны" не заболел коронавирусом.Он подчеркнул, что не опасается быть оштрафованным за нарушение масочного режима, поскольку инцидент произошел уже давно.
https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766188470.html
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общество, курская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:21 19.01.2022
 
Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом

Курский депутат Карцев прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом и хреном

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как на 1 января прошел в "красную зону" ковидного госпиталя без маски и принес в палату больным сало, хрен и самогон.
Курское региональное отделение КПРФ опубликовало видео в социальной сети TikTok, где перед коллегами выступает депутат Карцев.
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"Я заходил в "красную зону" без маски… На 1 января я принес больным лекарства от коронавируса – сало, банку меда, чеснок, хрен и банку самогона. И вы знаете…, все четверо выздоровели", - заявил депутат.
Карцев пояснил РИА Новости, что описываемый случай произошел год назад на 1 января. Он прошел в ковидный госпиталь в девять утра в палату к знакомой больной женщине. Вместе с ней лежали еще трое. По словам депутата, спустя пару месяцев он случайно столкнулся с ними и узнал, что все лежавшие в палате выздоровели. Карцев заявил, что бывшие пациенты особенно благодарили его за сало.
Карцев, 1953 года рождения, отметил, что после посещения "красной зоны" не заболел коронавирусом.
Он подчеркнул, что не опасается быть оштрафованным за нарушение масочного режима, поскольку инцидент произошел уже давно.
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