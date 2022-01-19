https://ria.ru/20220119/deputat-1768581275.html

Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом

Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом - РИА Новости, 19.01.2022

Курский депутат прошел в "красную зону" без маски и пронес самогон с салом

Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как на 1 января прошел в "красную зону" ковидного госпиталя без маски и принес в палату больным РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:21

2022-01-19T16:21

2022-01-19T16:21

распространение коронавируса

общество

курская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как на 1 января прошел в "красную зону" ковидного госпиталя без маски и принес в палату больным сало, хрен и самогон.Курское региональное отделение КПРФ опубликовало видео в социальной сети TikTok, где перед коллегами выступает депутат Карцев."Я заходил в "красную зону" без маски… На 1 января я принес больным лекарства от коронавируса – сало, банку меда, чеснок, хрен и банку самогона. И вы знаете…, все четверо выздоровели", - заявил депутат.Карцев пояснил РИА Новости, что описываемый случай произошел год назад на 1 января. Он прошел в ковидный госпиталь в девять утра в палату к знакомой больной женщине. Вместе с ней лежали еще трое. По словам депутата, спустя пару месяцев он случайно столкнулся с ними и узнал, что все лежавшие в палате выздоровели. Карцев заявил, что бывшие пациенты особенно благодарили его за сало.Карцев, 1953 года рождения, отметил, что после посещения "красной зоны" не заболел коронавирусом.Он подчеркнул, что не опасается быть оштрафованным за нарушение масочного режима, поскольку инцидент произошел уже давно.

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766188470.html

https://ria.ru/20211229/chinovnik-1766029177.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии