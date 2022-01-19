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Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса - РИА Новости, 19.01.2022
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса
Парламент Молдавии соберется на внеочередное заседание 20 января, чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:39
2022-01-19T18:42
в мире
молдавия
природный газ
газпром
молдовагаз
игорь гросу
сергей куприянов
жкх
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии соберется на внеочередное заседание 20 января, чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса, сообщил на брифинге в среду спикер законодательного органа Игорь Гросу.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь "Молдовагазу" погасить платеж вовремя."Было решено созвать два внеочередных заседания парламента, которые пройдут 20 и 21 января. Завтра мы ждем правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом", - заявил Гросу.На сегодняшний день "Молдовагазу" не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с "Газпромом". Власти могут вернуть компании НДС на сумму около 22 миллионов долларов. Оставшаяся часть денег будет передана "Молдовагазу" за счет средств, выделенных для компенсации кабмином роста тарифа на газ для населения. "Молдовагаз" успеет расплатиться с "Газпромом" вовремя, если парламент в четверг одобрит введение режима ЧП."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220119/gaz-1768602575.html
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в мире, молдавия, природный газ, газпром, молдовагаз, игорь гросу, сергей куприянов, жкх
18:39 19.01.2022 (обновлено: 18:42 19.01.2022)
 
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдавии 20 января обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии соберется на внеочередное заседание 20 января, чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса, сообщил на брифинге в среду спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь "Молдовагазу" погасить платеж вовремя.
"Было решено созвать два внеочередных заседания парламента, которые пройдут 20 и 21 января. Завтра мы ждем правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом", - заявил Гросу.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
17:42
Правительство Молдавии может помочь "Молдовагазу" заплатить "Газпрому"
На сегодняшний день "Молдовагазу" не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с "Газпромом". Власти могут вернуть компании НДС на сумму около 22 миллионов долларов. Оставшаяся часть денег будет передана "Молдовагазу" за счет средств, выделенных для компенсации кабмином роста тарифа на газ для населения. "Молдовагаз" успеет расплатиться с "Газпромом" вовремя, если парламент в четверг одобрит введение режима ЧП.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:57
Правительство Молдавии утвердило план сотрудничества с НАТО
 
В миреМолдавияПриродный газГазпромМолдовагазИгорь ГросуСергей КуприяновЖКХ
 
 
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