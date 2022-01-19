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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220119/cashback-1768473049.html
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком - РИА Новости, 19.01.2022
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России в полночь 18 января и уже в первые минуты его работы россияне начали бронировать путевки, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:14
2022-01-19T01:24
туризм
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
карта "мир"
россия
кешбэк
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России в полночь 18 января и уже в первые минуты его работы россияне начали бронировать путевки, сообщили РИА Новости представители отрасли.В компании уточнили, что первый тур по акции приобрели на дату с 5 по 8 марта в Сочи на семью из двух взрослых и ребенка.В "Интуристе" первый тур с кешбэком забронировали в 00.25 по московскому времени на 11 ночей с целью лечения в санаторий Ессентуков."Заявки по турам с кешбэком приходят с самого утра. Акция стартовала активно", — отметили в туроператоре."Кешбэк от Ростуризма традиционно стимулирует рост спроса на внутренний туризм. По итогам первого дня действия акции мы зафиксировали рост интереса к турам по России на 37 процентов. При этом почти половина всех продаж туров на российские курорты за сегодняшний день — это туры с кешбэком", — уточнили в сервисе по бронированию путевок Level.Travel.Акцент на чартерыВ "TUI Россия" заметили акцент в спросе на пакетные туры с чартерным перелетом. В топ-5 направлений единственными турами с регулярным перелетом оказались поездки в Сочи, а четыре остальных — чартерные рейсы в Шерегеш, Мурманск, на Байкал и Сахалин."Это объясняется тем, что покупка пакетного тура с включенным перелетом намного удобнее для туристов. Глубина продаж соответствует срокам выполнения чартерной полетной программы туроператора. Бронирования идут на январь, февраль, март и на апрель. Акция помогает популяризировать отдых в России", — пояснили в "TUI Россия".В "Интуристе" назвали два направления, которые стали в первый день явными лидерами по бронированиям — горнолыжный кластер Сочи и туры в санатории Кавказских минеральных вод."Бронируют как отели, так и санаторные программы с лечением с проживанием от 10 ночей. Также среди популярных направлений, по которым уже забронировали туры в первый же день акции, конечно же, Крым, Анапа и Калининград", — уточнили в компании.Туроператоры отмечают, что акция только стартовала и картина лидеров спроса может измениться "Надо отметить, что Сочи и прибрежные курорты, и горнолыжный регион Красная Поляна — бессменный лидер в любом сезоне. Возможно, что чуть позднее в рейтинг вмешаются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города", — уточнили в "TUI Россия".Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.Условия программы до сих пор не менялись: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768341319.html
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москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, карта "мир", россия, кешбэк
01:14 19.01.2022 (обновлено: 01:24 19.01.2022)
 
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком

Россияне начали бронировать путевки в первые минуты нового этапа туристического кешбэка

© Depositphotos / stockassoМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / stockasso
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России в полночь 18 января и уже в первые минуты его работы россияне начали бронировать путевки, сообщили РИА Новости представители отрасли.

"Первое бронирование было сделано в 00.05, буквально на первых минутах акции", — рассказали в пресс-службе "TUI Россия".

В компании уточнили, что первый тур по акции приобрели на дату с 5 по 8 марта в Сочи на семью из двух взрослых и ребенка.
В "Интуристе" первый тур с кешбэком забронировали в 00.25 по московскому времени на 11 ночей с целью лечения в санаторий Ессентуков.
"Заявки по турам с кешбэком приходят с самого утра. Акция стартовала активно", — отметили в туроператоре.
"Кешбэк от Ростуризма традиционно стимулирует рост спроса на внутренний туризм. По итогам первого дня действия акции мы зафиксировали рост интереса к турам по России на 37 процентов. При этом почти половина всех продаж туров на российские курорты за сегодняшний день — это туры с кешбэком", — уточнили в сервисе по бронированию путевок Level.Travel.
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Акцент на чартеры

В "TUI Россия" заметили акцент в спросе на пакетные туры с чартерным перелетом. В топ-5 направлений единственными турами с регулярным перелетом оказались поездки в Сочи, а четыре остальных — чартерные рейсы в Шерегеш, Мурманск, на Байкал и Сахалин.
"Это объясняется тем, что покупка пакетного тура с включенным перелетом намного удобнее для туристов. Глубина продаж соответствует срокам выполнения чартерной полетной программы туроператора. Бронирования идут на январь, февраль, март и на апрель. Акция помогает популяризировать отдых в России", — пояснили в "TUI Россия".
В "Интуристе" назвали два направления, которые стали в первый день явными лидерами по бронированиям — горнолыжный кластер Сочи и туры в санатории Кавказских минеральных вод.
"Бронируют как отели, так и санаторные программы с лечением с проживанием от 10 ночей. Также среди популярных направлений, по которым уже забронировали туры в первый же день акции, конечно же, Крым, Анапа и Калининград", — уточнили в компании.
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"Надо отметить, что Сочи и прибрежные курорты, и горнолыжный регион Красная Поляна — бессменный лидер в любом сезоне. Возможно, что чуть позднее в рейтинг вмешаются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города", — уточнили в "TUI Россия".
Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.
Условия программы до сих пор не менялись: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей.
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ТуризмМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмКарта "Мир"РоссияКешбэк
 
 
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