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Наука
https://ria.ru/20220119/blizorukost-1768625151.html
Британские ученые сообщили об "эпидемии" близорукости среди взрослых
Британские ученые сообщили об "эпидемии" близорукости среди взрослых - РИА Новости, 20.01.2022
Британские ученые сообщили об "эпидемии" близорукости среди взрослых
С течением времени уровень близорукости среди взрослых британцев нарастает. К такому выводу пришли ученые на основе анализа данных крупнейшего биобанка UK... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-19T22:00
2022-01-20T00:08
наука
великобритания
здоровье
зрение
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С течением времени уровень близорукости среди взрослых британцев нарастает. К такому выводу пришли ученые на основе анализа данных крупнейшего биобанка UK Biobank. Статья опубликована в журнале PLoS ONE.Исследователи из консорциумов UK Biobank Eye и Vision Consortium под руководством Джугну Рахи (Jugnoo Rahi) из Университетского колледжа Лондона проанализировали офтальмологические данные более ста тысяч британцев разного возраста и обработали их с учетом поправок на пол, этническую принадлежность и уровень образования.Авторы пришли к выводу, что родившиеся в конце 1960-х на десять процентов более склонны к близорукости, чем те, кто родился на тридцать лет раньше. У большинства из этих людей наблюдались легкие отклонения от нормы, но число тяжелых случаев среди тех, у кого близорукость диагностировали еще в детстве, за это время тоже выросло вдвое.Ученые считают, что такой резкий рост близорукости можно объяснить рядом факторов. Вероятные причины включают: изменения в питании в детском возрасте, изменения образа жизни, более высокий уровень образования и, как следствие, — большее количество времени, проводимого перед экраном на работе и вне ее. Не исключают авторы и влияние окружающей среды, а также генетические факторы.В анализе использовали данные о 107 442 участниках исследований UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, родившихся между 1939 и 1970 годами. Все участники прошли подробное офтальмологическое обследование и предоставили социально-демографические данные, а также информацию об истории ношения очков и проблемах со зрением.Оказалось, что за последнее десятилетие число близоруких увеличилось в самой старшей когорте, среди родившихся в 1939-1944 годах, на двадцать процентов, а в самой молодой когорте (1965-1970 годы рождения) — на 29,2 процента. В целом среди взрослых рост близорукости оказался выше, чем среди детей. Также увеличился процент легких случаев по отношению к тяжелым и еще сильнее стала корреляционная связь между близорукостью и более высоким уровнем образования."Мы исследовали факторы риска окружающей среды, вызывающие "эпидемию" увеличения частоты и тяжести близорукости в Великобритании, анализируя когортные исследования UK Biobank Study. Наши результаты показывают, что частота миопий с дебютом в детском возрасте и тяжелой формой будет продолжать расти, если не будет решен вопрос интенсивности образования в детстве", — пишут авторы статьи.Ученые планируют продолжить исследования, чтобы в дальнейшем разделить генетические факторы и факторы меняющейся окружающей среды, а также отдельно отслеживать миопию, появляющуюся в детском и взрослом возрасте.
https://ria.ru/20220119/kofe-1768569061.html
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великобритания, здоровье, зрение
22:00 19.01.2022 (обновлено: 00:08 20.01.2022)
 
Британские ученые сообщили об "эпидемии" близорукости среди взрослых

Ученые отметили резкое увеличение числа близоруких в Великобритании

© Fotolia / Syda ProductionsЧеловек в очках с планшетом в парке под деревом
Человек в очках с планшетом в парке под деревом - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. С течением времени уровень близорукости среди взрослых британцев нарастает. К такому выводу пришли ученые на основе анализа данных крупнейшего биобанка UK Biobank. Статья опубликована в журнале PLoS ONE.
Исследователи из консорциумов UK Biobank Eye и Vision Consortium под руководством Джугну Рахи (Jugnoo Rahi) из Университетского колледжа Лондона проанализировали офтальмологические данные более ста тысяч британцев разного возраста и обработали их с учетом поправок на пол, этническую принадлежность и уровень образования.
Авторы пришли к выводу, что родившиеся в конце 1960-х на десять процентов более склонны к близорукости, чем те, кто родился на тридцать лет раньше. У большинства из этих людей наблюдались легкие отклонения от нормы, но число тяжелых случаев среди тех, у кого близорукость диагностировали еще в детстве, за это время тоже выросло вдвое.
Ученые считают, что такой резкий рост близорукости можно объяснить рядом факторов. Вероятные причины включают: изменения в питании в детском возрасте, изменения образа жизни, более высокий уровень образования и, как следствие, — большее количество времени, проводимого перед экраном на работе и вне ее. Не исключают авторы и влияние окружающей среды, а также генетические факторы.
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В анализе использовали данные о 107 442 участниках исследований UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, родившихся между 1939 и 1970 годами. Все участники прошли подробное офтальмологическое обследование и предоставили социально-демографические данные, а также информацию об истории ношения очков и проблемах со зрением.
Оказалось, что за последнее десятилетие число близоруких увеличилось в самой старшей когорте, среди родившихся в 1939-1944 годах, на двадцать процентов, а в самой молодой когорте (1965-1970 годы рождения) — на 29,2 процента. В целом среди взрослых рост близорукости оказался выше, чем среди детей. Также увеличился процент легких случаев по отношению к тяжелым и еще сильнее стала корреляционная связь между близорукостью и более высоким уровнем образования.
"Мы исследовали факторы риска окружающей среды, вызывающие "эпидемию" увеличения частоты и тяжести близорукости в Великобритании, анализируя когортные исследования UK Biobank Study. Наши результаты показывают, что частота миопий с дебютом в детском возрасте и тяжелой формой будет продолжать расти, если не будет решен вопрос интенсивности образования в детстве", — пишут авторы статьи.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы в дальнейшем разделить генетические факторы и факторы меняющейся окружающей среды, а также отдельно отслеживать миопию, появляющуюся в детском и взрослом возрасте.
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