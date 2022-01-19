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Блинкен передал Зеленскому послание Байдена
Блинкен передал Зеленскому послание Байдена - РИА Новости, 19.01.2022
Блинкен передал Зеленскому послание Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:44
2022-01-19T18:44
в мире
варшава
сша
владимир зеленский
нато
петр порошенко
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства.Он не конкретизировал контекст послания, но заявление прозвучало на фоне возвращения на родину бывшего президента Украины Петра Порошенко, чьи сторонники устроили в среду антиправительственный митинг в центре Киева."Это подводит меня к... пункту, на котором президент просил меня сделать упор: наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины", - сказал Блинкен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским."Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем глобальным лидерам Украины, ее гражданам - держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии", - добавил госсекретарь.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Порошенко, который в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать заграничные паспорта и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html
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в мире, варшава, сша, владимир зеленский, нато, петр порошенко, энтони блинкен, россия
18:44 19.01.2022
 
Блинкен передал Зеленскому послание Байдена

Блинкен передал Зеленскому послание Байдена хранить внутреннее единство Украины

© REUTERS / Alex Brandon/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Alex Brandon/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства.
Он не конкретизировал контекст послания, но заявление прозвучало на фоне возвращения на родину бывшего президента Украины Петра Порошенко, чьи сторонники устроили в среду антиправительственный митинг в центре Киева.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
18:27
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"Это подводит меня к... пункту, на котором президент просил меня сделать упор: наша сила зависит от сохранения нашего единства, и это включает единство внутри Украины", - сказал Блинкен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Наше послание всем нашим друзьям здесь, всем глобальным лидерам Украины, ее гражданам - держаться вместе, держаться за это единство и укреплять его. Это важно как никогда, особенно теперь, когда страна столкнулась с возможностью возобновления российской агрессии", - добавил госсекретарь.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Порошенко, который в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать заграничные паспорта и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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