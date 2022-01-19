Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной
Блинкен предложил России выбрать дипломатию или конфликт в ситуации с Украиной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. В решении ситуации с Украиной есть два пути - диалог, чтобы перейти к деэскалации, и конфликт, если РФ решит возобновить "агрессию" против Украины, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В тесных консультациях с нашими партнерами на Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России – дипломатический, путь диалога - чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь - если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается конфликте и суровых последствиях", - сказал Блинкен.
"Очевидно, что предпочтительный путь – дипломатия. Это будет лучше для всех. Мы продолжаем проверять, можем ли мы посредством дипломатии снизить эскалацию этого конфликта", - отметил он.
По словам Блинкена, США настроены "продолжать дипломатию так долго и так далеко, насколько" Вашингтон сможет. "Если это не принесет результатов, это будет потому, что РФ избрала другой путь, а не потому, что США, европейские союзники, Украина не стремились решать разногласия с Россией на мирной основе, посредством диалога и через дипломатию", - добавил он.
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