https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html

Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной

Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной - РИА Новости, 19.01.2022

Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной

В решении ситуации с Украиной есть два пути - диалог, чтобы перейти к деэскалации, и конфликт, если РФ решит возобновить "агрессию" против Украины, заявил на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:27

2022-01-19T18:27

2022-01-19T18:27

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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. В решении ситуации с Украиной есть два пути - диалог, чтобы перейти к деэскалации, и конфликт, если РФ решит возобновить "агрессию" против Украины, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой госсекретарь США Энтони Блинкен."Очевидно, что предпочтительный путь – дипломатия. Это будет лучше для всех. Мы продолжаем проверять, можем ли мы посредством дипломатии снизить эскалацию этого конфликта", - отметил он.По словам Блинкена, США настроены "продолжать дипломатию так долго и так далеко, насколько" Вашингтон сможет. "Если это не принесет результатов, это будет потому, что РФ избрала другой путь, а не потому, что США, европейские союзники, Украина не стремились решать разногласия с Россией на мирной основе, посредством диалога и через дипломатию", - добавил он.

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в мире, сша, вашингтон (город), энтони блинкен, россия