https://ria.ru/20220119/blinken-1768529181.html

Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем - РИА Новости, 19.01.2022

Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:33

2022-01-19T12:33

2022-01-19T12:35

в мире

киев

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем.Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

киев

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в мире, киев, сша, энтони блинкен