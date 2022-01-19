https://ria.ru/20220119/blinken-1768529181.html
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем - РИА Новости, 19.01.2022
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:33
2022-01-19T12:33
2022-01-19T12:35
в мире
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сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем.Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
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в мире, киев, сша, энтони блинкен
12:33 19.01.2022 (обновлено: 12:35 19.01.2022)
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Госсекретарь Блинкен: США хотели бы решить с Россией ситуацию по Украине мирным путем