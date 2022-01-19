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Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем - РИА Новости, 19.01.2022
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:33
2022-01-19T12:35
в мире
киев
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем.Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
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в мире, киев, сша, энтони блинкен
12:33 19.01.2022 (обновлено: 12:35 19.01.2022)
 
Блинкен заявил о желании США решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

Госсекретарь Блинкен: США хотели бы решить с Россией ситуацию по Украине мирным путем

© REUTERS / Alex Brandon/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве. 19 января 2022
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Alex Brandon/Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве. 19 января 2022
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед посольством США в Киеве, заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию с Москвой по Украине мирным путем.
Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.
"Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути", - отметил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
08:00
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