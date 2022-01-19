https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768548601.html

Россия не готова бесконечно ждать ответа от США и НАТО, заявил Рябков

Россия не готова бесконечно ждать ответа от США и НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022

Россия не готова бесконечно ждать ответа от США и НАТО, заявил Рябков

Россия не готова бесконечно ждать ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, мяч на стороне Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:17

2022-01-19T14:17

2022-01-19T14:30

в мире

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россия

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не готова бесконечно ждать ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, мяч на стороне Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое освоение, военное освоение территории, откуда исходит прямая и непосредственная угроза или угрозы нашей безопасности. Мяч сейчас однозначно на стороне США. Именно их напористый курс привел к текущей ситуации", - подчеркнул он."Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь", -сказал он, высказываясь по диалогу с Вашингтоном о гарантиях безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

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в мире, сша, россия, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато