https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768534880.html

В Кремле ждут письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности

В Кремле ждут письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле ждут письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности

Россия пока не получала письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, надеется получить на днях, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:00

2022-01-19T13:00

2022-01-19T13:21

россия

в мире

сша

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия пока не получала письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, надеется получить на днях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы, надеемся, что мы получим на днях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получила ли Россия от США письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

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россия, в мире, сша, дмитрий песков, нато, совет россия-нато