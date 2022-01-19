00:15 19.01.2022 (обновлено: 02:35 19.01.2022)
В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
Советник Салливан: США и Россия могут достичь прогресса по европейской безопасности
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.
"С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию", — сказал Салливан.
Вместе с тем, помощник президента США подчеркнул, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.