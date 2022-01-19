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В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности - РИА Новости, 19.01.2022
В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T00:15
2022-01-19T02:35
в мире
сша
москва
вашингтон
россия
евросоюз
нато
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.Вместе с тем, помощник президента США подчеркнул, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, сша, москва, вашингтон, россия, евросоюз, нато, джейк салливан
00:15 19.01.2022 (обновлено: 02:35 19.01.2022)
 
В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности

Советник Салливан: США и Россия могут достичь прогресса по европейской безопасности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

"С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию", — сказал Салливан.

Вместе с тем, помощник президента США подчеркнул, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
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В миреСШАМоскваВашингтонРоссияЕвросоюзНАТОДжейк Салливан
 
 
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