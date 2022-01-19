https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768470783.html

В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности

В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности - РИА Новости, 19.01.2022

В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности

У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T00:15

2022-01-19T00:15

2022-01-19T02:35

в мире

сша

москва

вашингтон

россия

евросоюз

нато

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_393ea14d64e39bcd47b93d92f03146bb.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. У Соединенных Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Foreign Policy.Вместе с тем, помощник президента США подчеркнул, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения Украины к блоку и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждали в Женеве на встречах с США, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, 13 января — на площадке ОБСЕ. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пообещал на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям Москвы, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. По словам министра, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, а от ответа США и НАТО зависят дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

сша

москва

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, вашингтон, россия, евросоюз, нато, джейк салливан