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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768397807.html
"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг
"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг - РИА Новости, 19.01.2022
"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг
Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить?
2022-01-19T12:00
2022-01-19T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг
Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить?
audio/mpeg
"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг
Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить?
audio/mpeg
Какими должны быть кроссовки для тренировок в зале (и можно ли в них бегать)? Чем опасны корсеты, которые покупают девушки “чтобы снять нагрузку с талии”? Когда безопаснее заниматься: утром или вечером, и можно ли идти на тренировку, только проснувшись? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.02:00 Экипировка: что действительно нужно, и почему нельзя носить в зал свободную одежду02:53 “Кроссовки должны с подошвой, как фундамент у здания”03:54 Должны ли кроссовки фиксировать голеностоп04:56 Бандажи, пояса, устройства для фиксации суставов: когда они могут быть вредны06:14 Нужны ли утяжелители (на ноги, на руки, жилеты)07:23 Тейпирование: насколько это эффективно. И почему их нельзя клеить на шею10:46 Обязательно ли пить воду во время тренировки11:48 Тренировка утром или вечером?15:41 Как баня сочетается с тренировками (и правда ли, что она благотворно влияет на молочную кислоту)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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подкаст, аудио
12:00 19.01.2022
 

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг

Правда тела
"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг
12:00
Читать ria.ru в
Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить?
Какими должны быть кроссовки для тренировок в зале (и можно ли в них бегать)? Чем опасны корсеты, которые покупают девушки “чтобы снять нагрузку с талии”? Когда безопаснее заниматься: утром или вечером, и можно ли идти на тренировку, только проснувшись? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.
02:00 Экипировка: что действительно нужно, и почему нельзя носить в зал свободную одежду
02:53 “Кроссовки должны с подошвой, как фундамент у здания”
03:54 Должны ли кроссовки фиксировать голеностоп
04:56 Бандажи, пояса, устройства для фиксации суставов: когда они могут быть вредны
06:14 Нужны ли утяжелители (на ноги, на руки, жилеты)
07:23 Тейпирование: насколько это эффективно. И почему их нельзя клеить на шею
10:46 Обязательно ли пить воду во время тренировки
11:48 Тренировка утром или вечером?
15:41 Как баня сочетается с тренировками (и правда ли, что она благотворно влияет на молочную кислоту)
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
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