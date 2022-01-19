https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768397807.html

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг - РИА Новости, 19.01.2022

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг

Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить?

2022-01-19T12:00

2022-01-19T12:00

2022-01-19T12:00

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397040_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bf84329c191764ebd907901917150a6d.png

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить? audio/mpeg

"Правда тела". Как безопасно заниматься в зале и не "вестись" на маркетинг Модное “тейпирование”, корсеты для узкой талии, специальные кроссовки: какие услуги, которые предлагает фитнес-индустрия, действительно делают наши тренировки безопаснее, а какие - лишь маркетинг? Нужна ли сауна после тренировки, и когда поход в баню может быть опасным? И почему если тренер заставляет “работать на пределе” - надо от него уходить? audio/mpeg

Какими должны быть кроссовки для тренировок в зале (и можно ли в них бегать)? Чем опасны корсеты, которые покупают девушки “чтобы снять нагрузку с талии”? Когда безопаснее заниматься: утром или вечером, и можно ли идти на тренировку, только проснувшись? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.02:00 Экипировка: что действительно нужно, и почему нельзя носить в зал свободную одежду02:53 “Кроссовки должны с подошвой, как фундамент у здания”03:54 Должны ли кроссовки фиксировать голеностоп04:56 Бандажи, пояса, устройства для фиксации суставов: когда они могут быть вредны06:14 Нужны ли утяжелители (на ноги, на руки, жилеты)07:23 Тейпирование: насколько это эффективно. И почему их нельзя клеить на шею10:46 Обязательно ли пить воду во время тренировки11:48 Тренировка утром или вечером?15:41 Как баня сочетается с тренировками (и правда ли, что она благотворно влияет на молочную кислоту)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио