https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка - РИА Новости, 19.01.2022
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка
Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:50
2022-01-19T17:50
2022-01-19T17:50
происшествия
кировская область
кирово-чепецкий район
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция.ЧП произошло 17 января в селе Селезениха. После укуса девочки енотовидной собакой специалистами Кирово-Чепецкой районной станции по борьбе с болезнями животных был отобран биоматериал для исследования на вирус бешенства и в срочном порядке отправлен в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования."Согласно протоколу от 18.01.2022, установлен диагноз "бешенство" у енотовидной собаки, забежавшей в село Селезениха и покусавшей ребенка", - говорится в сообщении.Укушенная девочка получает антирабическую помощь. Подчеркивается, что в 2022 году это первый случай бешенства в Кирово-Чепецком районе.Отмечается, что 26 января будет проводиться подворный обход и вакцинация животных против бешенства в селе Селезениха.
https://ria.ru/20210412/volk-1727866023.html
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происшествия, кировская область, кирово-чепецкий район, здоровье - общество
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка
В Кировской области у енотовидной собаки, укусившей девочку, нашли бешенство