Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка - РИА Новости, 19.01.2022
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка
Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:50
2022-01-19T17:50
происшествия
кировская область
кирово-чепецкий район
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99361/76/993617689_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_925cd0950da8ef375d7da3e338ae6f05.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция.ЧП произошло 17 января в селе Селезениха. После укуса девочки енотовидной собакой специалистами Кирово-Чепецкой районной станции по борьбе с болезнями животных был отобран биоматериал для исследования на вирус бешенства и в срочном порядке отправлен в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования."Согласно протоколу от 18.01.2022, установлен диагноз "бешенство" у енотовидной собаки, забежавшей в село Селезениха и покусавшей ребенка", - говорится в сообщении.Укушенная девочка получает антирабическую помощь. Подчеркивается, что в 2022 году это первый случай бешенства в Кирово-Чепецком районе.Отмечается, что 26 января будет проводиться подворный обход и вакцинация животных против бешенства в селе Селезениха.
https://ria.ru/20210412/volk-1727866023.html
https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html
кировская область
кирово-чепецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99361/76/993617689_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_632cf75f28b7e7c678f0d63229a6d446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, кирово-чепецкий район, здоровье - общество
17:50 19.01.2022
 
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка

В Кировской области у енотовидной собаки, укусившей девочку, нашли бешенство

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЕнотовидная собака
Енотовидная собака - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Енотовидная собака
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция.
ЧП произошло 17 января в селе Селезениха. После укуса девочки енотовидной собакой специалистами Кирово-Чепецкой районной станции по борьбе с болезнями животных был отобран биоматериал для исследования на вирус бешенства и в срочном порядке отправлен в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования.
Волки на снегу - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля 2021, 11:30
Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу
"Согласно протоколу от 18.01.2022, установлен диагноз "бешенство" у енотовидной собаки, забежавшей в село Селезениха и покусавшей ребенка", - говорится в сообщении.
Укушенная девочка получает антирабическую помощь. Подчеркивается, что в 2022 году это первый случай бешенства в Кирово-Чепецком районе.
Отмечается, что 26 января будет проводиться подворный обход и вакцинация животных против бешенства в селе Селезениха.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля 2021, 13:00
Мясников рассказал, как спастись от "бешеной" смерти
 
ПроисшествияКировская областьКирово-Чепецкий районЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Байден пригрозил России никогда не виданными санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
23:00В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
22:43В новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшие
22:41Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
22:37Прокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара Ульеля
22:33Российские космонавты вернулись на борт МКС
Лента новостейМолния
Байден пригрозил России никогда не виданными санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил ЗеленскийВ Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНРВ новой Москве столкнулась скорая и легковушка, есть пострадавшиеПорошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИПрокуратура сообщила детали гибели звезды "Ганнибала" Гаспара УльеляРоссийские космонавты вернулись на борт МКС