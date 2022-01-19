https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html

В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка

В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка - РИА Новости, 19.01.2022

В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка

Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:50

2022-01-19T17:50

2022-01-19T17:50

происшествия

кировская область

кирово-чепецкий район

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Бешенство обнаружено у енотовидной собаки, укусившей девочку в селе Кирово-Чепецкого района, сообщает районная ветеринарная станция.ЧП произошло 17 января в селе Селезениха. После укуса девочки енотовидной собакой специалистами Кирово-Чепецкой районной станции по борьбе с болезнями животных был отобран биоматериал для исследования на вирус бешенства и в срочном порядке отправлен в Кировскую областную ветеринарную лабораторию для исследования."Согласно протоколу от 18.01.2022, установлен диагноз "бешенство" у енотовидной собаки, забежавшей в село Селезениха и покусавшей ребенка", - говорится в сообщении.Укушенная девочка получает антирабическую помощь. Подчеркивается, что в 2022 году это первый случай бешенства в Кирово-Чепецком районе.Отмечается, что 26 января будет проводиться подворный обход и вакцинация животных против бешенства в селе Селезениха.

https://ria.ru/20210412/volk-1727866023.html

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кировская область

кирово-чепецкий район

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происшествия, кировская область, кирово-чепецкий район, здоровье - общество