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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/berlinale-1768559947.html
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале - РИА Новости, 19.01.2022
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале
Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:11
2022-01-19T15:39
культура
берлинский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
ольга любимова
россия
михаил бородин
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба министерства.В программу Panorama вошла дебютная картина Михаила Бородина "Продукты 24" (международное название картины Convenience Store). В фильме подняты вопросы мигрантов и трудового рабства.В программе Encounters будет представлен фильм режиссера Александра Золотухина "Брат во всем" (Brother in Every Inch). В нем рассказывают о двух братьях, которым на пути к своей цели – освоении профессии военного летчика – придется повзрослеть и научиться принимать непростые решения самостоятельно.Дебютный фильм Юлии Трофимовой "Страна Саша" по одноименной книге Галы Узрютовой вошел в программу Generation 14plus. В этой картине тоже поднимается тема взросления. В центре событий оказывается юноша по имени Саша, который только закончил школу. Герой с детства рос без отца. Все это сделало его нерешительным и замкнутым, с чем ему придется бороться. Саше также предстоит разобраться и в отношениях с матерью, которая все эти годы одна воспитывала сына, и не готова его от себя отпускать. Все изменит встреча с девушкой по имения Женя. В программу короткометражного кино от России попали игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" (TRAP) и документальный Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 16 февраля.
https://ria.ru/20220119/berlin-1768516203.html
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берлинский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, россия, михаил бородин
15:11 19.01.2022 (обновлено: 15:39 19.01.2022)
 
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале

Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале

© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба министерства.
"Берлинский кинофестиваль традиционно знакомит мир с кинематографистами новой волны. Здесь поднимаются социальные темы, демонстрируется авторский контент разных стран. И среди участников – наши талантливые команды. Попадание в программы Берлинале говорит о большой проделанной работе и подтверждает качество отечественных проектов", — цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
В программу Panorama вошла дебютная картина Михаила Бородина "Продукты 24" (международное название картины Convenience Store). В фильме подняты вопросы мигрантов и трудового рабства.
Кадр из фильма Продукты 24
11:52Культура
Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022
В программе Encounters будет представлен фильм режиссера Александра Золотухина "Брат во всем" (Brother in Every Inch). В нем рассказывают о двух братьях, которым на пути к своей цели – освоении профессии военного летчика – придется повзрослеть и научиться принимать непростые решения самостоятельно.
Кадр из фильма "Брат во всем"
Кадр из фильма Брат во всем
1 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
Кадр из фильма Брат во всем
2 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
Кадр из фильма Брат во всем
3 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
Кадр из фильма Брат во всем
4 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
1 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
2 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
3 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
4 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
Дебютный фильм Юлии Трофимовой "Страна Саша" по одноименной книге Галы Узрютовой вошел в программу Generation 14plus. В этой картине тоже поднимается тема взросления. В центре событий оказывается юноша по имени Саша, который только закончил школу.
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
1 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
2 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
3 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
4 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
5 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
1 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
2 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
3 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
4 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
5 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
Герой с детства рос без отца. Все это сделало его нерешительным и замкнутым, с чем ему придется бороться. Саше также предстоит разобраться и в отношениях с матерью, которая все эти годы одна воспитывала сына, и не готова его от себя отпускать. Все изменит встреча с девушкой по имения Женя.
Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма TRAP
1 из 3
Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма TRAP
2 из 3
Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма "Haulout"
Кадр из фильма Haulout
3 из 3
Кадр из фильма "Haulout"
1 из 3
Кадр из фильма "TRAP"
2 из 3
Кадр из фильма "TRAP"
3 из 3
Кадр из фильма "Haulout"
В программу короткометражного кино от России попали игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" (TRAP) и документальный Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 16 февраля.
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19 октября 2021, 19:05Культура
Американский режиссер М. Найт Шьямалан станет главой жюри Берлинале-2022
 
КультураБерлинский кинофестивальНовости культурыКино и сериалыОльга ЛюбимоваРоссияМихаил Бородин
 
 
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