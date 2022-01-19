https://ria.ru/20220119/berlinale-1768559947.html

Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале

Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале - РИА Новости, 19.01.2022

Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале

Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:39

культура

берлинский кинофестиваль

новости культуры

кино и сериалы

ольга любимова

россия

михаил бородин

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба министерства.В программу Panorama вошла дебютная картина Михаила Бородина "Продукты 24" (международное название картины Convenience Store). В фильме подняты вопросы мигрантов и трудового рабства.В программе Encounters будет представлен фильм режиссера Александра Золотухина "Брат во всем" (Brother in Every Inch). В нем рассказывают о двух братьях, которым на пути к своей цели – освоении профессии военного летчика – придется повзрослеть и научиться принимать непростые решения самостоятельно.Дебютный фильм Юлии Трофимовой "Страна Саша" по одноименной книге Галы Узрютовой вошел в программу Generation 14plus. В этой картине тоже поднимается тема взросления. В центре событий оказывается юноша по имени Саша, который только закончил школу. Герой с детства рос без отца. Все это сделало его нерешительным и замкнутым, с чем ему придется бороться. Саше также предстоит разобраться и в отношениях с матерью, которая все эти годы одна воспитывала сына, и не готова его от себя отпускать. Все изменит встреча с девушкой по имения Женя. В программу короткометражного кино от России попали игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" (TRAP) и документальный Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 16 февраля.

https://ria.ru/20220119/berlin-1768516203.html

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берлинский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, россия, михаил бородин