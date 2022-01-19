15:11 19.01.2022 (обновлено: 15:39 19.01.2022)
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале
Любимова прокомментировала участие пяти российских фильмов в Берлинале
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пять российских фильмов станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, три из них созданы при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба министерства.
"Берлинский кинофестиваль традиционно знакомит мир с кинематографистами новой волны. Здесь поднимаются социальные темы, демонстрируется авторский контент разных стран. И среди участников – наши талантливые команды. Попадание в программы Берлинале говорит о большой проделанной работе и подтверждает качество отечественных проектов", — цитирует пресс-служба министра культуры РФ Ольгу Любимову.
В программу Panorama вошла дебютная картина Михаила Бородина "Продукты 24" (международное название картины Convenience Store). В фильме подняты вопросы мигрантов и трудового рабства.
В программе Encounters будет представлен фильм режиссера Александра Золотухина "Брат во всем" (Brother in Every Inch). В нем рассказывают о двух братьях, которым на пути к своей цели – освоении профессии военного летчика – придется повзрослеть и научиться принимать непростые решения самостоятельно.
Кадр из фильма "Брат во всем"
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Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
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Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
3 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
© MARINA LYSTSEVAКадр из фильма "Брат во всем"
4 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
1 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
2 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
3 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
4 из 4
Кадр из фильма "Брат во всем"
© MARINA LYSTSEVA
Дебютный фильм Юлии Трофимовой "Страна Саша" по одноименной книге Галы Узрютовой вошел в программу Generation 14plus. В этой картине тоже поднимается тема взросления. В центре событий оказывается юноша по имени Саша, который только закончил школу.
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
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Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
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Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
3 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
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Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
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Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
1 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
2 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
3 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
4 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
5 из 5
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
Герой с детства рос без отца. Все это сделало его нерешительным и замкнутым, с чем ему придется бороться. Саше также предстоит разобраться и в отношениях с матерью, которая все эти годы одна воспитывала сына, и не готова его от себя отпускать. Все изменит встреча с девушкой по имения Женя.
Кадр из фильма "TRAP"
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Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма "TRAP"
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Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма "Haulout"
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Кадр из фильма "Haulout"
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Кадр из фильма "TRAP"
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Кадр из фильма "TRAP"
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Кадр из фильма "Haulout"
В программу короткометражного кино от России попали игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" (TRAP) и документальный Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 16 февраля.
19 октября 2021, 19:05КультураАмериканский режиссер М. Найт Шьямалан станет главой жюри Берлинале-2022