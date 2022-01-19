Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022

"Хочу особо отметить, что Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря "Дело гольяновских рабов", на основе истории которых и снят фильм. Решение ЕСПЧ абсолютно точно повлияет на судьбы конкретных людей. Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет предать это дело огласке", — цитирует пресс-служба Бородина.