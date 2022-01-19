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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/berlin-1768516203.html
Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022
Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022 - РИА Новости, 19.01.2022
Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022
Дебютная художественная картина режиссера Михаила Бородина "Продукты 24" вошла в официальную программу Берлинского международного кинофестиваля, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:52
2022-01-19T11:52
культура
москва
берлинский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дебютная художественная картина режиссера Михаила Бородина "Продукты 24" вошла в официальную программу Берлинского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба продюсерской компании Metrafilms.В центре события оказывается героиня по имени Мухаббат. Она живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы, каких много в спальных районах столицы. Это небольшие помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек, и большинство сотрудников — мигранты. В ленте рассказывают о том, как Мухаббат без денег и документов, преодолевая отчаяние и страх, вырывается на свободу.Кинематографист добавил, что этим фильмом вместе со своей командой он поднимает "очень важную тему" — рабства в современном мире. В "Продукты 24" снялись Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Толибжон Сулейманов, Асель Тютюбаева, Камилла Мухлисова, Наргис Абдуллаева и другие.
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москва, берлинский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
11:52 19.01.2022
 
Фильм Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022

Фильм Михаила Бородина "Продукты 24" вошел в официальную программу Берлинале-2022

© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дебютная художественная картина режиссера Михаила Бородина "Продукты 24" вошла в официальную программу Берлинского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба продюсерской компании Metrafilms.
"В программе Panorama Берлинского кинофестиваля-2022 состоится мировая премьера российской драмы "Продукты 24" (международное название картины Convenience Store), основанной на реальных событиях. Это история о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей", — говорится в сообщении.
В центре события оказывается героиня по имени Мухаббат. Она живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы, каких много в спальных районах столицы. Это небольшие помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек, и большинство сотрудников — мигранты.
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
1 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
2 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
3 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
4 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
5 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
6 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
1 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
2 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
3 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
4 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
5 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
6 из 6
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
В ленте рассказывают о том, как Мухаббат без денег и документов, преодолевая отчаяние и страх, вырывается на свободу.
"Премьера дебютного фильма на Берлинале — это уже большой успех. Я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Тем более, Панорама для меня важна не только как для режиссера, но как и для зрителя – здесь собраны всегда самые актуальные работы", — приводят слова Бородина в пресс-службе.
Кинематографист добавил, что этим фильмом вместе со своей командой он поднимает "очень важную тему" — рабства в современном мире.
"Хочу особо отметить, что Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря "Дело гольяновских рабов", на основе истории которых и снят фильм. Решение ЕСПЧ абсолютно точно повлияет на судьбы конкретных людей. Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет предать это дело огласке", — цитирует пресс-служба Бородина.
В "Продукты 24" снялись Зухара Сансызбай, Людмила Васильева, Толибжон Сулейманов, Асель Тютюбаева, Камилла Мухлисова, Наргис Абдуллаева и другие.
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