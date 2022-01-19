Автоэксперт напомнил, как доехать до АЗС, если бензин закончился на трассе
Эксперт Рязанов: если на трассе закончился бензин, можно вызвать такси и заказать топливо
Заправочные пистолеты на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Если индикатор топлива начал мигать, можно еще успеть добраться до ближайшей АЗС. Но если машина уже остановилась, а рядом нет заправки, не стоит паниковать, нужно вспомнить все очевидные способы выбраться из ситуации, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Можно позвонить друзьям, если вы относительно недалеко от родного города или доехать на попутке до ближайшей АЗС, не забыв о металлической канистре (по правилам противопожарной безопасности работникам заправочных станций запрещено наливать бензин в пластик), или остановить проезжающую машину с просьбой дотянуть на буксире до заправки. Можно также вызвать такси и попросить водителя купить и привезти топливо. Кроме того, есть специализированные службы, которые помогают на дорогах, перечислил Рязанов.
При этом он предостерег от самого "экзотического" способа использовать альтернативную горючую жидкость (содержащую этанол, без перенастройки ЭБУ).
"Важно понимать, что этот вариант очень экстремальный и напрямую зависит от того, что вы зальете в бак. Да, спирт, водка или виски позволит вам проехать с десяток километров. Но после придется заняться серьезной промывкой топливной системы, а это удовольствие не из дешевых", — предупредил собеседник агентства.
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