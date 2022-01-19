https://ria.ru/20220119/belorussiya-1768577111.html

Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию

Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2022

Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию

Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:05

2022-01-19T16:05

2022-01-19T17:43

союзное государство

безопасность

белоруссия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны России."Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка пройдет в два этапа.На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск (сил) в Белоруссии, организация охраны и обороны важных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - подчеркивается в сообщении.Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/gosdep-1768520018.html

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Российские военные прибыли в Белоруссию на учения. Видео Минобороны РФ Первые подразделения войск Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь. Отмечается, что проверка пройдет в два этапа. 2022-01-19T16:05 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, белоруссия, вооруженные силы рф, россия, космос - риа наука