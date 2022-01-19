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Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию
Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию - РИА Новости, 19.01.2022
Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию
Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:05
2022-01-19T17:43
союзное государство
безопасность
белоруссия
вооруженные силы рф
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны России."Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка пройдет в два этапа.На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск (сил) в Белоруссии, организация охраны и обороны важных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - подчеркивается в сообщении.Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/gosdep-1768520018.html
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Российские военные прибыли в Белоруссию на учения. Видео Минобороны РФ
Первые подразделения войск Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь. Отмечается, что проверка пройдет в два этапа.
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безопасность, белоруссия, вооруженные силы рф, россия, космос - риа наука
16:05 19.01.2022 (обновлено: 17:43 19.01.2022)
 
Первые подразделения российских войск прибыли на учения в Белоруссию

Первые российские подразделения прибыли в Белоруссию на проверку сил Союзного государства

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Белоруссию, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка пройдет в два этапа.
На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск (сил) в Белоруссии, организация охраны и обороны важных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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"В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - подчеркивается в сообщении.
Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
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