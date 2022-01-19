15:56 19.01.2022 (обновлено: 15:58 19.01.2022)
Рейтинг одобрения Байдена в первый год президентства составил 49%
Социологи: средний рейтинг одобрения Байдена в первый год президентства составил 49%
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена в первый год пребывания на посту президента США стал одним из самых низких по сравнению с рейтингами ряда других глав страны за такой же период, говорится в отчете американского социологического института Gallup.
Согласно отчету, средний годовой рейтинг одобрения деятельности Байдена в качестве президента страны составил 49%. Из данных отчета следует, что аналогичный показатель одобрения был у Барака Обамы. Показатели ниже были только у двух президентов - у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.
Как сообщается в отчете, наиболее высокий показатель одобрения работы Байдена был отмечен в начале правления США в конце января прошлого года, а также в апреле прошлого года. Тогда рейтинг одобрения деятельности Байдена в качестве главы государства составил 57%. В начале 2022 года рейтинг Байдена упал до 40%, став самым низким показателем одобрения с начала его президентства.
Результаты исследования основаны на телефонных опросах. За первый год президентства Байдена институт провел 13 опросов с 21 января прошлого года по 16 января текущего. Годовой рейтинг работы президента Байдена в качестве президента основан на среднем показателе от всех проведенных за год опросов. Новый опрос, который показал наиболее низкий рейтинг одобрения Байдена (40%), проводился с 3 января по 16 января, в голосовании приняли участие 811 граждан старше 18 лет во всех 50 штатах США и столичном округе Колумбия. Погрешность оценивается в 4 процентных пункта c вероятностью 95%.