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Эксперт объяснил низкий рейтинг Байдена
Эксперт объяснил низкий рейтинг Байдена - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт объяснил низкий рейтинг Байдена
Низкий рейтинг президента США Джо Байдена спустя первый год его пребывания у власти объясняется тяжелым "наследством", которое перешло ему от предшественников,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:18
2022-01-19T14:18
в мире
сша
джо байден
валерий гарбузов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Низкий рейтинг президента США Джо Байдена спустя первый год его пребывания у власти объясняется тяжелым "наследством", которое перешло ему от предшественников, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов."Я это (низкий рейтинг Байдена - ред.) связываю с тем "наследством", которое досталось Байдену, от (Дональда) Трампа и даже не только от Трампа, но от предшествующих эпох. Мало какому президенту доставалось такое плохое наследство. Кризис экономический сам по себе, который разразился в ходе последнего года пребывания Трампа в своей должности. Потом пандемия. Это те неожиданные факторы, которые ударили и по Трампу и являлись главными причинами его неизбрания, но это все досталось и Байдену, который должен был бы за это взяться и решать все эти проблемы", - сказал он в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Третья важная проблема - это масштабный раскол общества, указал Гарбузов."Нынешняя ситуация имеет еще свою особенность - раскол в демократической и республиканской партиях. И еще один момент, я бы назвал это "революцией черных". Такой глубокой линии раздела между "черной" и "белой" Америкой не было давно. Вот такой всплеск "черной Америки", с которым США не сталкивались давно", - подчеркнул эксперт.Недавние опросы свидетельствуют, что деятельность 46-го президента США не одобряют примерно 55% населения страны. Это наивысший негативный рейтинг Байдена за весь период его президентства. Судя по данным аналогичного опроса, проведенного уже в январе телеканалом CBS News, разочарование политикой Байдена испытывают 56% граждан США.
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в мире, сша, джо байден, валерий гарбузов
14:18 19.01.2022
 
Эксперт объяснил низкий рейтинг Байдена

Глава Института США и Канады Гарбузов объяснил рейтинг Байдена его тяжелым "наследством"

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Низкий рейтинг президента США Джо Байдена спустя первый год его пребывания у власти объясняется тяжелым "наследством", которое перешло ему от предшественников, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"Я это (низкий рейтинг Байдена - ред.) связываю с тем "наследством", которое досталось Байдену, от (Дональда) Трампа и даже не только от Трампа, но от предшествующих эпох. Мало какому президенту доставалось такое плохое наследство. Кризис экономический сам по себе, который разразился в ходе последнего года пребывания Трампа в своей должности. Потом пандемия. Это те неожиданные факторы, которые ударили и по Трампу и являлись главными причинами его неизбрания, но это все досталось и Байдену, который должен был бы за это взяться и решать все эти проблемы", - сказал он в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Третья важная проблема - это масштабный раскол общества, указал Гарбузов.
"Нынешняя ситуация имеет еще свою особенность - раскол в демократической и республиканской партиях. И еще один момент, я бы назвал это "революцией черных". Такой глубокой линии раздела между "черной" и "белой" Америкой не было давно. Вот такой всплеск "черной Америки", с которым США не сталкивались давно", - подчеркнул эксперт.
Недавние опросы свидетельствуют, что деятельность 46-го президента США не одобряют примерно 55% населения страны. Это наивысший негативный рейтинг Байдена за весь период его президентства. Судя по данным аналогичного опроса, проведенного уже в январе телеканалом CBS News, разочарование политикой Байдена испытывают 56% граждан США.
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В миреСШАДжо БайденВалерий Гарбузов
 
 
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