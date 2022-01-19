https://ria.ru/20220119/bastrykin-1768639517.html

Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота

Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота - РИА Новости, 19.01.2022

Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:29

2022-01-19T21:29

2022-01-19T21:29

общество

амстердам

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил... предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки. Также... Бастрыкин поручил ГСУСК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Добавляется, что ранее Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ во взаимодействии с МИД РФ посодействовать в проведении проверки и досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которая незадолго до переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.

https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html

https://ria.ru/20220119/kreml-1768533768.html

амстердам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, амстердам, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия