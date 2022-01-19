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Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота
Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота - РИА Новости, 19.01.2022
Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:29
2022-01-19T21:29
общество
амстердам
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил... предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки. Также... Бастрыкин поручил ГСУСК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Добавляется, что ранее Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ во взаимодействии с МИД РФ посодействовать в проведении проверки и досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которая незадолго до переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.
https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html
https://ria.ru/20220119/kreml-1768533768.html
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общество, амстердам, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
21:29 19.01.2022
 
Главе СК доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота

Бастрыкину доложат о проверке из-за невозвращения скифского золота крымским музеям

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил... предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки. Также... Бастрыкин поручил ГСУСК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
13:53Культура
Швыдкой посоветовал России не вмешиваться в спор о "скифском золоте"
Добавляется, что ранее Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ во взаимодействии с МИД РФ посодействовать в проведении проверки и досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которая незадолго до переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".
Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:56
В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине.
 
ОбществоАмстердамАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
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