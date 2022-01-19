https://ria.ru/20220119/avtomobili-1768479589.html

Названы самые ожидаемые россиянами автомобили в 2022 году

Названы самые ожидаемые россиянами автомобили в 2022 году - РИА Новости, 19.01.2022

Названы самые ожидаемые россиянами автомобили в 2022 году

Каждый пятый россиянин рассчитывает на завершение дефицита на автомобильном рынке в ближайшем будущем, при этом в 2022 году самыми ожидаемыми премьерами... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T06:45

2022-01-19T06:45

2022-01-19T06:45

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авто

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Каждый пятый россиянин рассчитывает на завершение дефицита на автомобильном рынке в ближайшем будущем, при этом в 2022 году самыми ожидаемыми премьерами являются модели от корейской Kia, российской Lada и китайской Geely, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто".Также в топе ожидаемых автомобилей расположились китайский Geely КХ11 (в модели заинтересованы 11% опрошенных) и электрокроссовер Kia EV6 (9%). Замыкает пятерку самых ожидаемых премьер Skoda KAROQ (9%).Если говорить об ожидаемых тенденциях наступившего года, то более четверти россиян (28%) ожидают в 2022 году усиления дефицита новых автомобилей на рынке, в то время как 22% считают, что дефицит закончится в ближайшем будущем. Остальные респонденты предпочли не высказываться по данному вопросу, уточнили эксперты.Наибольшего единогласия (55%) опрошенным удалось достичь во мнении, что китайские бренды укрепят свои позиции на рынке. В числе трендов россияне также назвали рост количества онлайн-продаж автомобилей (31%) и рост заинтересованности в автокредитовании (25%).Что касается современных технологий, россияне полагают, что 2022 год станет прорывным для автономных и экологичных технологий — так ответили 50% и 45% респондентов соответственно, а также ожидают широкого распространения виртуальных помощников (41%). Наибольший скепсис участники исследования выразили в отношении развития систем управления жестами и технологий дополненной реальности в автомобильной сфере — в эти сценарии верят 14% и 16% опрошенных соответственно.

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

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общество, москва, авто, россия