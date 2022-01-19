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"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида
"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида - РИА Новости, 19.01.2022
"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида
"Роскосмос" опубликовал кадры пролета астероида на расстоянии в два миллиона километров от Земли. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:47
2022-01-19T16:36
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал кадры пролета астероида на расстоянии в два миллиона километров от Земли."Телескоп Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)", — говорится в сообщении госкорпорации в телеграм.Уточняется, что кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальное расстояние дистанцию. В 21:51 мск он прошел примерно в двух миллионах километров от Земли, то есть в пять раз дальше, чем Луна.Астероид 1994 PC1 диаметром около километра обнаружила в 1994 году обсерватория Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца совершает в течение 572 суток.
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италия, роскосмос, космос - риа наука, луна, земля
15:47 19.01.2022 (обновлено: 16:36 19.01.2022)
 
"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида

"Роскосмос" опубликовал кадры пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал кадры пролета астероида на расстоянии в два миллиона километров от Земли.
"Телескоп Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)", — говорится в сообщении госкорпорации в телеграм.
Уточняется, что кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальное расстояние дистанцию. В 21:51 мск он прошел примерно в двух миллионах километров от Земли, то есть в пять раз дальше, чем Луна.
Астероид 1994 PC1 диаметром около километра обнаружила в 1994 году обсерватория Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца совершает в течение 572 суток.
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