https://ria.ru/20220119/arestovich-1768548794.html

Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины

Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины - РИА Новости, 19.01.2022

Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины

Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:17

2022-01-19T14:17

2022-01-19T14:17

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу из-за слабости власти.Ранее украинский "4-й канал" сообщил, что эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей.Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром прилетел на Украину из Варшавы. По его словам, следователи Госбюро расследований собирались задержать его в аэропорту Киева, однако испугались поддержки нескольких тысяч его сторонников, собравшихся у здания.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/zelenskiy-1768249989.html

https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей арестович