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Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины
Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины - РИА Новости, 19.01.2022
Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины
Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:17
2022-01-19T14:17
в мире
украина
киев
владимир зеленский
алексей арестович
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу из-за слабости власти.Ранее украинский "4-й канал" сообщил, что эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей.Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром прилетел на Украину из Варшавы. По его словам, следователи Госбюро расследований собирались задержать его в аэропорту Киева, однако испугались поддержки нескольких тысяч его сторонников, собравшихся у здания.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220117/zelenskiy-1768249989.html
https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей арестович
14:17 19.01.2022
 
Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович объяснил увольнение слабостью власти

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу из-за слабости власти.
Ранее украинский "4-й канал" сообщил, что эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:20
Порошенко назвал Зеленского неадекватным человеком
"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу. Не знаю, кто автор сценария шоу в (киевском аэропорту - ред.) "Жулянах", закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - написал Арестович в среду на своей странице в Facebook.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром прилетел на Украину из Варшавы. По его словам, следователи Госбюро расследований собирались задержать его в аэропорту Киева, однако испугались поддержки нескольких тысяч его сторонников, собравшихся у здания.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко в суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 15:36
Пушилин назвал дело Зеленского против Порошенко борьбой плохого с ужасным
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлексей Арестович
 
 
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