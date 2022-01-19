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Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье
Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье - РИА Новости, 19.01.2022
Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье
Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и основатель театра "Гешер" Евгений Арье скончался в возрасте 74 лет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:44
2022-01-19T17:44
2022-01-19T17:44
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв – РИА Новости. Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и основатель театра "Гешер" Евгений Арье скончался в возрасте 74 лет, сообщила РИА Новости директор театра Елена Крейндлин."У нас огромное горе. Умер Евгений Арье", - сказала Крейндлин.Арье скончался в США во время хирургической операции.Евгений Арье родился в Москве в 1947 году. Закончил психологический факультет МГУ, учился на курсе Георгия Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Затем работал в БДТ, в Ленинградском Малом Драматическом театре, в Московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли. Преподавал в ГИТИСе.В 1990 году Евгений Арье переехал в Израиль, где основал театр Гешер, основной частью труппы стали артисты – выходцы из СССР. Спектакли театра, поставленные Евгением Арье, пользовались большой популярностью в Израиле и за рубежом. Со дня основания театра Гешер до 2019-го года, Евгений Арье был его художественным руководителем.
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гитис, новости культуры, театр
Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье
Директор театра Гешер сообщила о смерти израильского театрального режиссера Евгения Арье
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв – РИА Новости. Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и основатель театра "Гешер" Евгений Арье скончался в возрасте 74 лет, сообщила РИА Новости директор театра Елена Крейндлин.
"У нас огромное горе. Умер Евгений Арье", - сказала Крейндлин.
Арье скончался в США во время хирургической операции.
Евгений Арье родился в Москве в 1947 году. Закончил психологический факультет МГУ, учился на курсе Георгия Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Затем работал в БДТ, в Ленинградском Малом Драматическом театре, в Московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли. Преподавал в ГИТИСе.
В 1990 году Евгений Арье переехал в Израиль, где основал театр Гешер, основной частью труппы стали артисты – выходцы из СССР. Спектакли театра, поставленные Евгением Арье, пользовались большой популярностью в Израиле и за рубежом. Со дня основания театра Гешер до 2019-го года, Евгений Арье был его художественным руководителем.