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Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье

Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье - РИА Новости, 19.01.2022

Умер художественный руководитель израильского театра Гешер Евгений Арье

Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и основатель театра "Гешер" Евгений Арье скончался в возрасте 74 лет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:44

2022-01-19T17:44

2022-01-19T17:44

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв – РИА Новости. Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и основатель театра "Гешер" Евгений Арье скончался в возрасте 74 лет, сообщила РИА Новости директор театра Елена Крейндлин."У нас огромное горе. Умер Евгений Арье", - сказала Крейндлин.Арье скончался в США во время хирургической операции.Евгений Арье родился в Москве в 1947 году. Закончил психологический факультет МГУ, учился на курсе Георгия Товстоногова в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Затем работал в БДТ, в Ленинградском Малом Драматическом театре, в Московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли. Преподавал в ГИТИСе.В 1990 году Евгений Арье переехал в Израиль, где основал театр Гешер, основной частью труппы стали артисты – выходцы из СССР. Спектакли театра, поставленные Евгением Арье, пользовались большой популярностью в Израиле и за рубежом. Со дня основания театра Гешер до 2019-го года, Евгений Арье был его художественным руководителем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гитис, новости культуры, театр