https://ria.ru/20220119/apple-1768516802.html

Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple

Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple - РИА Новости, 19.01.2022

Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple

Компания Apple готовится обновить компьютер Mac Pro. Следующее поколение будет работать на процессоре Apple M-серии, сообщает портал Appleinsider. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:38

2022-01-19T11:38

2022-01-19T11:38

наука

технологии

apple

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится обновить компьютер Mac Pro. Следующее поколение будет работать на процессоре Apple M-серии, сообщает портал Appleinsider.Сообщается, что в новом Mac Pro будет использован более производительный чипсет, чем M1 Max (на котором работают MacBook Pro 14 и 16 дюймов). Возможно, речь идет о "двойном" M1 Max, в котором будет до 40 ядер ЦП и 128 ядер графического процессора.Помимо настольных компьютеров Mac, в 2022-м появятся устройства на базе процессора Apple M2. Так, MacBook Pro 13 (первым получившим M1) будет заменен 14-дюймовой моделью с M2, которая окажется дороже предшественника.Новые компьютеры и ноутбуки Apple представит во второй половине 2022 года. Их точная стоимость пока не раскрывается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/lichnyy-kabinet-1767931590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, apple