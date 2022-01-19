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Наука
https://ria.ru/20220119/apple-1768516802.html
Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple
Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple - РИА Новости, 19.01.2022
Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple
Компания Apple готовится обновить компьютер Mac Pro. Следующее поколение будет работать на процессоре Apple M-серии, сообщает портал Appleinsider. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:38
2022-01-19T11:38
наука
технологии
apple
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится обновить компьютер Mac Pro. Следующее поколение будет работать на процессоре Apple M-серии, сообщает портал Appleinsider.Сообщается, что в новом Mac Pro будет использован более производительный чипсет, чем M1 Max (на котором работают MacBook Pro 14 и 16 дюймов). Возможно, речь идет о "двойном" M1 Max, в котором будет до 40 ядер ЦП и 128 ядер графического процессора.Помимо настольных компьютеров Mac, в 2022-м появятся устройства на базе процессора Apple M2. Так, MacBook Pro 13 (первым получившим M1) будет заменен 14-дюймовой моделью с M2, которая окажется дороже предшественника.Новые компьютеры и ноутбуки Apple представит во второй половине 2022 года. Их точная стоимость пока не раскрывается.
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технологии, apple
11:38 19.01.2022
 

Новому компьютеру Mac Pro достанется ARM-процессор Apple

© Apple IncНоутбуки MacBook Pro
Ноутбуки MacBook Pro
© Apple Inc
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Apple готовится обновить компьютер Mac Pro. Следующее поколение будет работать на процессоре Apple M-серии, сообщает портал Appleinsider.
Сообщается, что в новом Mac Pro будет использован более производительный чипсет, чем M1 Max (на котором работают MacBook Pro 14 и 16 дюймов). Возможно, речь идет о "двойном" M1 Max, в котором будет до 40 ядер ЦП и 128 ядер графического процессора.
Помимо настольных компьютеров Mac, в 2022-м появятся устройства на базе процессора Apple M2. Так, MacBook Pro 13 (первым получившим M1) будет заменен 14-дюймовой моделью с M2, которая окажется дороже предшественника.
Новые компьютеры и ноутбуки Apple представит во второй половине 2022 года. Их точная стоимость пока не раскрывается.
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