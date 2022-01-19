"Русские будут в шоке". Что в США говорят о войне с Россией

17:22 19.01.2022 (обновлено: 18:37 19.01.2022)
"Русские будут в шоке": американцев рассмешили слова о войне с Россией
Подписчики ополчились против ведущего Fox News Такера Карлсона за слова о России
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Накануне в эфире шоу телеведущий разговаривал с политическим обозревателем о ситуации вокруг Украины. Позже Карлсон опубликовал фрагмент диалога с подписью: "Америка все ближе к войне с Россией, и СМИ поощряют это".
Однако пользователи социальной сети не разделили "боевое" настроение журналиста. Большинству комментаторов не понравилась идея.
"Россияне будут в шоке, когда увидят, как наши солдаты умеют снимать видео для TikTok", — написал один из комментаторов.
"России нет необходимости бомбить США. Страна уже разваливается экономически, морально и духовно изнутри, и ничто не может этому помешать. Россия может просто сидеть сложа руки и наблюдать", — высказался другой пользователь.
"Попытка развязать конфликт с Россией станет фатальной ошибкой для Белого дома", — добавил еще один из подписчиков Карлсона.
"Никому не нужна война. В мире и так слишком много страданий", — поддержали предыдущего комментатора.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
7 января, 18:03В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике