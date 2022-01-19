https://ria.ru/20220119/amerikantsy-1768598399.html

"Русские будут в шоке". Что в США говорят о войне с Россией

"Русские будут в шоке": американцев рассмешили слова о войне с Россией - РИА Новости, 19.01.2022

"Русские будут в шоке". Что в США говорят о войне с Россией

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подвергся критике со стороны подписчиков в твиттере после слов о возможной войне между США и Россией. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:22

2022-01-19T17:22

2022-01-19T18:37

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подвергся критике со стороны подписчиков в твиттере после слов о возможной войне между США и Россией.Накануне в эфире шоу телеведущий разговаривал с политическим обозревателем о ситуации вокруг Украины. Позже Карлсон опубликовал фрагмент диалога с подписью: "Америка все ближе к войне с Россией, и СМИ поощряют это".Однако пользователи социальной сети не разделили "боевое" настроение журналиста. Большинству комментаторов не понравилась идея."Россияне будут в шоке, когда увидят, как наши солдаты умеют снимать видео для TikTok", — написал один из комментаторов."Попытка развязать конфликт с Россией станет фатальной ошибкой для Белого дома", — добавил еще один из подписчиков Карлсона."Никому не нужна война. В мире и так слишком много страданий", — поддержали предыдущего комментатора. Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220119/voyna-1768507816.html

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767141095.html

https://ria.ru/20220107/baltika-1766888621.html

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в мире, сша, нато, россия