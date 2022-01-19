https://ria.ru/20220119/aktsii-1768522147.html

Российский рынок акций прибавил 3% после падения

Российский рынок акций прибавил 3% после падения - РИА Новости, 19.01.2022

Российский рынок акций прибавил 3% после падения

Российский рынок акций прибавляет 3% после существенного падения на утренних торгах, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:55

2022-01-19T11:55

2022-01-19T12:00

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский рынок акций прибавляет 3% после существенного падения на утренних торгах, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 11.27 мск рос на 3,21% - до 3435,69 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,92%, до 1407,32 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1 копейку - до 76,9 рубля, курс евро растет на 6 копеек, до 87,17 рубля.Мартовский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,31% - до 87,78 доллара за баррель.В лидерах роста бумаги "Мечела": обыкновенные акции прибавляют 6,51%, а префы - 6,32%, "Русала" (+3,91%) и ВТБ (+3,82%). Динамику значительно хуже рынка демонстрируют расписки VK (-1,73%), акции ПИКа (-2,08%) и Petropavlovsk (-1,36%)."После четырех дней активного падения многие российские акции стали крайне привлекательными. Дивидендная доходность таких бумаг, как МТС, "Газпром", да и Сбербанк значительно превышает доходность ОФЗ. Соответственно, после панических распродаж накануне сформировалась сильная перепроданность, которую инвесторы выкупают", - говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".Однако эксперт добавляет, что для надежного возвращения к росту индекс Мосбиржи должен закрыть день выше 3435 пунктов, то есть линии, где начался "медвежий рынок". Кочетков считает, что без прогресса в сфере геополитики этот отскок вряд ли будет долгим, так как стоит появиться очередной негативной новости - и рынок развернется вниз."На российском фондовом рынке в течение дня вполне вероятен отскок, если не будет нового подъема ставок в геополитической игре, а поток заявок на продажу иссякнет. Внешний фон остается неблагоприятным из-за негативного завершения торгов на Wall Street во вторник, но для российского рынка, обогнавшего всех в падении, это уже неважно", - отмечает Алексей Калачев из "Финама".Калачев считает, что поводом для возобновления покупок может стать дорогая нефть, которая вернулась к ценам уровней октября 2014 года.

https://ria.ru/20220119/rubl-1768471289.html

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экономика, московская биржа, россия