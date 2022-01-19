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Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала
Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала - РИА Новости, 19.01.2022
Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала
Российский рынок акций демонстрирует высокую волатильность, свидетельствуют данные Мосбиржи. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:49
2022-01-19T11:36
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский рынок акций демонстрирует высокую волатильность, свидетельствуют данные Мосбиржи.В начале основной сессии он перешел к росту и прибавляет около двух процентов после утреннего снижения более чем на три процента — минимума с 22 декабря 2020 года.Это произошло после появления новостей о подготовке встречи руководителя российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая, возможно, состоится в пятницу.Рублевый индекс Мосбиржи к 10:21 мск увеличивался на 2,02 процента— до 3396,29 пункта, долларовый РТС — на 1,72%, до 1398,96.Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на копейку — до 76,92 рубля, евро — на 9 копеек, до 87,20.Мартовский фьючерс североморской смеси Brent повышается на 0,48% — до 87,93 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, россия
10:49 19.01.2022 (обновлено: 11:36 19.01.2022)
 
Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала

Рынок российских акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн графиками в здании Московской биржи
Монитор с интерактивными онлайн графиками в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монитор с интерактивными онлайн графиками в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский рынок акций демонстрирует высокую волатильность, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В начале основной сессии он перешел к росту и прибавляет около двух процентов после утреннего снижения более чем на три процента — минимума с 22 декабря 2020 года.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 19:06
Российский рынок акций обвалился на 6,5 процента по итогам торгов
Это произошло после появления новостей о подготовке встречи руководителя российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая, возможно, состоится в пятницу.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10:21 мск увеличивался на 2,02 процента— до 3396,29 пункта, долларовый РТС — на 1,72%, до 1398,96.
Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на копейку — до 76,92 рубля, евро — на 9 копеек, до 87,20.
Мартовский фьючерс североморской смеси Brent повышается на 0,48% — до 87,93 доллара за баррель.
 
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