https://ria.ru/20220119/aktsii-1768504361.html

Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала

Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала - РИА Новости, 19.01.2022

Рынок акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала

Российский рынок акций демонстрирует высокую волатильность, свидетельствуют данные Мосбиржи. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:49

2022-01-19T10:49

2022-01-19T11:36

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский рынок акций демонстрирует высокую волатильность, свидетельствуют данные Мосбиржи.В начале основной сессии он перешел к росту и прибавляет около двух процентов после утреннего снижения более чем на три процента — минимума с 22 декабря 2020 года.Это произошло после появления новостей о подготовке встречи руководителя российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая, возможно, состоится в пятницу.Рублевый индекс Мосбиржи к 10:21 мск увеличивался на 2,02 процента— до 3396,29 пункта, долларовый РТС — на 1,72%, до 1398,96.Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на копейку — до 76,92 рубля, евро — на 9 копеек, до 87,20.Мартовский фьючерс североморской смеси Brent повышается на 0,48% — до 87,93 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220118/rynok-1768443373.html

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экономика, московская биржа, россия