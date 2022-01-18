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Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе
Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:00
2022-01-18T20:05
в мире
украина
сша
женева (город)
германия
владимир зеленский
государственный департамент сша
мид германии
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин, сообщила высокопоставленный представитель госдепартамента США."Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", - сказала она.Встреча назначена на пятницу, 21 января, и пройдет после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии.Она подчеркнула, что это является свидетельством того, что "дипломатия еще жива" в отношении кризиса вокруг Украины, и затруднилась ответить на вопрос, по инициативе какой из сторон проводится встреча.Ранее во вторник госдеп США подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января. Планируется, что в ходе визита на Украину 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, 20 января в рамках визита в Берлин встретится с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
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в мире, украина, сша, женева (город), германия, владимир зеленский, государственный департамент сша, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок
20:00 18.01.2022 (обновлено: 20:05 18.01.2022)
 
Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе

Госдеп: глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен встретятся в Женеве 21 января

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин, сообщила высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", - сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18:55
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Встреча назначена на пятницу, 21 января, и пройдет после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии.
Она подчеркнула, что это является свидетельством того, что "дипломатия еще жива" в отношении кризиса вокруг Украины, и затруднилась ответить на вопрос, по инициативе какой из сторон проводится встреча.
Ранее во вторник госдеп США подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января. Планируется, что в ходе визита на Украину 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, 20 января в рамках визита в Берлин встретится с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
19:17
Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)ГерманияВладимир ЗеленскийГосударственный департамент СШАМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбассЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАнналена Бербок
 
 
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