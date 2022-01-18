https://ria.ru/20220118/zheneva-1768451217.html

Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе

Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.01.2022

Лавров и Блинкен встретятся в Женеве 21 января, заявили в Госдепе

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:00

2022-01-18T20:00

2022-01-18T20:05

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин, сообщила высокопоставленный представитель госдепартамента США."Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", - сказала она.Встреча назначена на пятницу, 21 января, и пройдет после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии.Она подчеркнула, что это является свидетельством того, что "дипломатия еще жива" в отношении кризиса вокруг Украины, и затруднилась ответить на вопрос, по инициативе какой из сторон проводится встреча.Ранее во вторник госдеп США подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января. Планируется, что в ходе визита на Украину 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, 20 января в рамках визита в Берлин встретится с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html

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