https://ria.ru/20220118/zelenskiy-1768463042.html

Зеленский и глава МИД Канады обсудили ситуацию на Украине

Зеленский и глава МИД Канады обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.01.2022

Зеленский и глава МИД Канады обсудили ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и обсудил вопросы безопасности вокруг Украины. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:06

2022-01-18T22:06

2022-01-18T22:06

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и обсудил вопросы безопасности вокруг Украины.Жоли с 17 по 18 января находится с рабочим визитом на Украине."Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации. Канада еще раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины", - написал Зеленский в своем Twitter по итогам встречи с главой МИД.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, россия