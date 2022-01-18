Зеленский и глава МИД Канады обсудили ситуацию на Украине
Президент Зеленский и глава МИД Канады Жоли обсудили ситуацию ситуацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и обсудил вопросы безопасности вокруг Украины.
Жоли с 17 по 18 января находится с рабочим визитом на Украине.
Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. 🇨🇦 вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності 🇺🇦. pic.twitter.com/3PLl9wn7FI— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2022
"Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации. Канада еще раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины", - написал Зеленский в своем Twitter по итогам встречи с главой МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Met with Minister of Foreign Affairs of Canada Melanie Joly. Talked about security challenges around Ukraine. Exchanged views on stabilizing the situation. Once again, Canada reaffirmed its continued support for Ukraine's territorial integrity and independence. pic.twitter.com/MhUrYxiTss— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2022