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Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом

Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022

Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом

Итоги заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом будут доложены президенту России Владимиру Путину, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:07

2022-01-18T15:07

2022-01-18T15:10

распространение коронавируса

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владимир путин

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Итоги заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом будут доложены президенту России Владимиру Путину, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По результатам сегодняшнего совещания будет соответственно доложено президенту РФ, и мы еще раз оценим все принятые меры для того, чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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