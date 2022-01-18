https://ria.ru/20220118/zasedanie-1768384839.html
Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом
Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022
Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом
Итоги заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом будут доложены президенту России Владимиру Путину, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:07
2022-01-18T15:07
2022-01-18T15:10
распространение коронавируса
политика
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:138:2467:1526_1920x0_80_0_0_7593cee9aff22e80febe5b47582fdac3.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Итоги заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом будут доложены президенту России Владимиру Путину, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По результатам сегодняшнего совещания будет соответственно доложено президенту РФ, и мы еще раз оценим все принятые меры для того, чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:0:2253:1690_1920x0_80_0_0_e5b7e420c3968b6fc53123956c22dd9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:07 18.01.2022 (обновлено: 15:10 18.01.2022)
Путину доложат об итогах заседания совета по борьбе с коронавирусом
Мишустин: итоги заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом доложат Путину