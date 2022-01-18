https://ria.ru/20220118/zabolevaemost-1768292959.html

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 18.01.2022

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается на второй неделе 2022 года в России среди всех возрастных групп, эпидемические пороги превышены в 46 регионах... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T01:05

2022-01-18T01:05

2022-01-18T01:05

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается на второй неделе 2022 года в России среди всех возрастных групп, эпидемические пороги превышены в 46 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышены в 46 регионах России, отметили в ведомстве.При подготовке к эпидемии гриппа в стране привито от гриппа более 68,5 миллиона человек, что составляет 46,9% от численности населения, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220111/popova-1767367457.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия