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Эксперт рассказал, чем чревато использование публичного Wi-Fi
Эксперт рассказал, чем чревато использование публичного Wi-Fi - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперт рассказал, чем чревато использование публичного Wi-Fi
Одинаковый пароль на разных ресурсах многократно увеличивает вероятность взлома аккаунта, а использование публичной Wi-Fi-сети при входе в учетную запись... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T05:59
2022-01-18T05:59
общество
технологии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Одинаковый пароль на разных ресурсах многократно увеличивает вероятность взлома аккаунта, а использование публичной Wi-Fi-сети при входе в учетную запись чревато перехватом пароля злоумышленниками, рассказал РИА Новости директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.К взлому может привести и небезопасное хранение паролей - если данные расположены в незащищенных устройствах или их браузерах, то пароли могут похитить с помощью вредоносных программ. "Нередки случаи перехвата паролей от страниц в соцсетях, когда владелец аккаунта входит в него, используя публичные незащищенные Wi-Fi-сети", - добавляет Бондарь. По его словам, еще один распространенный метод мошенничества - отправка письма с просьбой сменить пароль в целях безопасности.Бондарь рекомендует создавать сложные, длинные и уникальные пароли из букв разных регистров, цифр и символов, комбинация которых ранее нигде не использовалась. При этом хранить пароли на цифровых носителях можно только если они защищены антивирусными программами. Следует внимательно изучать письма и веб-страницы, которые требуют ввода учетных данных (возможно, они поддельные). Ни в коем случае не следует входить в важные аккаунты, используя публичные незащищенные точки Wi-Fi доступа, напоминает специалист.По мнению эксперта, необходимо настроить вход в аккаунт через двухфакторную аутентификацию. Первым фактором может быть пароль, вторым - код из СМС, который придет на привязанный к аккаунту номер телефона. Даже если пароль утечет в руки злоумышленника, его будет недостаточно для входа в учетную запись, отмечает Бондарь."Администраторы сообществ иногда пренебрегают данным правилом, так как аккаунт привязан к одному номеру телефона, в результате чего вход в него для остальных модераторов может быть затруднен. У каждого администратора паблика должна быть своя учетная запись для входа. Если все же по каким-то причинам есть лишь одна "учетка" на всех администраторов, то для доступа нужно использовать одноразовые пароли", - заключил эксперт.
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общество, технологии
05:59 18.01.2022
 
Эксперт рассказал, чем чревато использование публичного Wi-Fi

Глава Solar inRights Бондарь: использование публичного Wi-Fi чревато кражей пароля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Одинаковый пароль на разных ресурсах многократно увеличивает вероятность взлома аккаунта, а использование публичной Wi-Fi-сети при входе в учетную запись чревато перехватом пароля злоумышленниками, рассказал РИА Новости директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.
"Взломать аккаунт легко, если он защищен слабым паролем. При этом вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учетные записи. Злоумышленники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый. Кроме того, они применяют специальные программы, которые перебирают варианты паролей. Чем проще пароль, тем вероятнее и быстрее взлом", - рассказал Бондарь.
К взлому может привести и небезопасное хранение паролей - если данные расположены в незащищенных устройствах или их браузерах, то пароли могут похитить с помощью вредоносных программ. "Нередки случаи перехвата паролей от страниц в соцсетях, когда владелец аккаунта входит в него, используя публичные незащищенные Wi-Fi-сети", - добавляет Бондарь. По его словам, еще один распространенный метод мошенничества - отправка письма с просьбой сменить пароль в целях безопасности.
Бондарь рекомендует создавать сложные, длинные и уникальные пароли из букв разных регистров, цифр и символов, комбинация которых ранее нигде не использовалась. При этом хранить пароли на цифровых носителях можно только если они защищены антивирусными программами. Следует внимательно изучать письма и веб-страницы, которые требуют ввода учетных данных (возможно, они поддельные). Ни в коем случае не следует входить в важные аккаунты, используя публичные незащищенные точки Wi-Fi доступа, напоминает специалист.
По мнению эксперта, необходимо настроить вход в аккаунт через двухфакторную аутентификацию. Первым фактором может быть пароль, вторым - код из СМС, который придет на привязанный к аккаунту номер телефона. Даже если пароль утечет в руки злоумышленника, его будет недостаточно для входа в учетную запись, отмечает Бондарь.
"Администраторы сообществ иногда пренебрегают данным правилом, так как аккаунт привязан к одному номеру телефона, в результате чего вход в него для остальных модераторов может быть затруднен. У каждого администратора паблика должна быть своя учетная запись для входа. Если все же по каким-то причинам есть лишь одна "учетка" на всех администраторов, то для доступа нужно использовать одноразовые пароли", - заключил эксперт.
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