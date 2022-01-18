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В WhatsApp появится новая творческая функция
В WhatsApp появится новая творческая функция - РИА Новости, 18.01.2022
В WhatsApp появится новая творческая функция
Новая функция в популярном мессенджере WhatsApp даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:08
2022-01-18T11:08
2022-01-18T11:08
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новая функция в популярном мессенджере WhatsApp даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. В мессенджере может появиться и встроенный инструмент для размытия снимков, что позволит пользователям возможность скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.
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