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Наука
https://ria.ru/20220118/whatsapp-1768323891.html
В WhatsApp появится новая творческая функция
В WhatsApp появится новая творческая функция - РИА Новости, 18.01.2022
В WhatsApp появится новая творческая функция
Новая функция в популярном мессенджере WhatsApp даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:08
2022-01-18T11:08
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новая функция в популярном мессенджере WhatsApp даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. В мессенджере может появиться и встроенный инструмент для размытия снимков, что позволит пользователям возможность скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.
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Новости
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технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.
11:08 18.01.2022
 

В WhatsApp появится новая творческая функция

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новая функция в популярном мессенджере WhatsApp даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.
В свежей бета-версии приложения обнаружены инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами. Инструменты позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.
Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. В мессенджере может появиться и встроенный инструмент для размытия снимков, что позволит пользователям возможность скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.
Новые инструменты пока доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройст. Позже новые функции попадут в релизные программы для Android и iOS.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 13:59Сказано в эфире
"Больше, чем мессенджер": эксперт высказался о новой функции WhatsApp
 
НаукаТехнологииApple iOSGoogle AndroidWhatsApp Inc.
 
 
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