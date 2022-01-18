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Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена
Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Женеве является позитивным знаком - возможно, американская сторона... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:11
2022-01-18T21:11
в мире
киев
сша
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
россия
юрий рогулев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Женеве является позитивным знаком - возможно, американская сторона хочет прояснить ряд вопросов, перед тем как давать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин."Россия ждет конкретных ответов (на свои предложения по гарантиям безопасности - ред.). Я думаю, что может быть частично с этим связана встреча. Может быть, Блинкен хочет что-то прояснить. В принципе мы видим, что активизировалось дипломатическая работа и на нашей стороне, на зарубежной стороне. Я думаю, что это знак позитивный", - сказал Рогулев.При этом он затруднился сказать, приедет ли Блинкен с готовыми ответами на предложения России или захочет для подготовки ответа прояснить вещи на министерском уровне. "Судя по запросу и активном ответу на запрос России, речь идет о важных вещах", - отметил эксперт.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, киев, сша, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия, юрий рогулев
21:11 18.01.2022
 
Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена

Эксперт Рогулев назвал встречу Лаврова с Блинкеном в пятницу в Женеве позитивным знаком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Женеве является позитивным знаком - возможно, американская сторона хочет прояснить ряд вопросов, перед тем как давать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин.
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12 января, 20:32
Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией
"Россия ждет конкретных ответов (на свои предложения по гарантиям безопасности - ред.). Я думаю, что может быть частично с этим связана встреча. Может быть, Блинкен хочет что-то прояснить. В принципе мы видим, что активизировалось дипломатическая работа и на нашей стороне, на зарубежной стороне. Я думаю, что это знак позитивный", - сказал Рогулев.
При этом он затруднился сказать, приедет ли Блинкен с готовыми ответами на предложения России или захочет для подготовки ответа прояснить вещи на министерском уровне. "Судя по запросу и активном ответу на запрос России, речь идет о важных вещах", - отметил эксперт.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
В миреКиевСШАНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенРоссияЮрий Рогулев
 
 
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