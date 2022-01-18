https://ria.ru/20220118/vstrecha-1768458085.html

Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена

Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022

Эксперт объяснил важность предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Женеве является позитивным знаком - возможно, американская сторона... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:11

2022-01-18T21:11

2022-01-18T21:11

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юрий рогулев

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Женеве является позитивным знаком - возможно, американская сторона хочет прояснить ряд вопросов, перед тем как давать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин."Россия ждет конкретных ответов (на свои предложения по гарантиям безопасности - ред.). Я думаю, что может быть частично с этим связана встреча. Может быть, Блинкен хочет что-то прояснить. В принципе мы видим, что активизировалось дипломатическая работа и на нашей стороне, на зарубежной стороне. Я думаю, что это знак позитивный", - сказал Рогулев.При этом он затруднился сказать, приедет ли Блинкен с готовыми ответами на предложения России или захочет для подготовки ответа прояснить вещи на министерском уровне. "Судя по запросу и активном ответу на запрос России, речь идет о важных вещах", - отметил эксперт.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

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в мире, киев, сша, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия, юрий рогулев