https://ria.ru/20220118/vstrecha-1768453307.html
В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена
В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022
В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена
Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в одной из европейских стран, заявила официальный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:26
2022-01-18T20:26
2022-01-18T20:26
в мире
сша
москва
сергей лавров
мария захарова
энтони блинкен
владимир соловьев (телеведущий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_0:114:3235:1933_1920x0_80_0_0_4927707748e33a5d71a90da29a90960e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в одной из европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Что касается встречи, она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, состоится ли скоро встреча Лаврова и Блинкена в Европе.
https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_b212b3f814c7e8c2e6207e5f13fe0528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, владимир соловьев (телеведущий), россия
В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена
В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена в одной из европейских стран