https://ria.ru/20220118/vstrecha-1768453307.html

В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022

В МИД сообщили о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в одной из европейских стран, заявила официальный... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:26

2022-01-18T20:26

2022-01-18T20:26

в мире

сша

москва

сергей лавров

мария захарова

энтони блинкен

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в одной из европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Что касается встречи, она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, состоится ли скоро встреча Лаврова и Блинкена в Европе.

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в мире, сша, москва, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, владимир соловьев (телеведущий), россия