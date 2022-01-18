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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220118/vrp-1768449970.html
ВРП Белгородской области в 2021 году, предварительно, вырастет на 30%
ВРП Белгородской области в 2021 году, предварительно, вырастет на 30% - РИА Новости, 18.01.2022
ВРП Белгородской области в 2021 году, предварительно, вырастет на 30%
Валовый региональный продукт (ВРП) Белгородской области по итогам 2021 года, по предварительным данным, вырастет на 30%, заявил во вторник журналистам на... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:54
2022-01-18T19:54
белгородская область
экономика
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Белгородской области по итогам 2021 года, по предварительным данным, вырастет на 30%, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков."Это очень хороший шаг для региона. Мы активно работаем с каждым предприятием, находящимся на территории региона. Главный акцент у нас - на промышленных и горно-металлургических предприятиях. Аграрным предприятиям мы помогаем с составлением технологических карт и оптимизацией процессов. Деятельность правительства и благоприятная конъюнктура на рынке помогла существенно увеличить валовой региональный продукт", - сказал Гладков.Валовый региональный продукт Белгородской области по итогам 2020 года составил 947 миллиардов рублей. Через 10 лет регион должен выйти на цифру в 2 триллиона рублей - такую цель Гладков обозначил в апреле 2021 года во время своего обращения к депутатам областной думы.По данным облправительства, изначально к 2024 году валовый региональный продукт прогнозировался в размере 1,48 триллиона рублей. Планируется увеличение объёма отгруженной продукции в сфере промышленности до 1,5 триллиона рублей, в сфере сельского хозяйства – порядка 432 миллиарда рублей и в строительной отрасли – около 150 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211202/zhile-1761830630.html
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экономика, белгородская область, вячеслав гладков
19:54 18.01.2022
 
ВРП Белгородской области в 2021 году, предварительно, вырастет на 30%

Губернатор Гладков: ВРП Белгородской области по итогам 2021 года вырастет на 30 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Белгородской области по итогам 2021 года, по предварительным данным, вырастет на 30%, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Это очень хороший шаг для региона. Мы активно работаем с каждым предприятием, находящимся на территории региона. Главный акцент у нас - на промышленных и горно-металлургических предприятиях. Аграрным предприятиям мы помогаем с составлением технологических карт и оптимизацией процессов. Деятельность правительства и благоприятная конъюнктура на рынке помогла существенно увеличить валовой региональный продукт", - сказал Гладков.
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Валовый региональный продукт Белгородской области по итогам 2020 года составил 947 миллиардов рублей. Через 10 лет регион должен выйти на цифру в 2 триллиона рублей - такую цель Гладков обозначил в апреле 2021 года во время своего обращения к депутатам областной думы.
По данным облправительства, изначально к 2024 году валовый региональный продукт прогнозировался в размере 1,48 триллиона рублей. Планируется увеличение объёма отгруженной продукции в сфере промышленности до 1,5 триллиона рублей, в сфере сельского хозяйства – порядка 432 миллиарда рублей и в строительной отрасли – около 150 миллиардов рублей.
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Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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