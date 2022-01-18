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Воронежскому экс-полицейскому с 22 квартирами изменили меру пресечения
Воронежскому экс-полицейскому с 22 квартирами изменили меру пресечения - РИА Новости, 18.01.2022
Воронежскому экс-полицейскому с 22 квартирами изменили меру пресечения
Суд в Воронеже отпустил из-под стражи бывшего замначальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которого обвиняют в попытке подкупить коллегу и у... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:57
2022-01-18T18:57
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
угибдд
жилье
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Суд в Воронеже отпустил из-под стражи бывшего замначальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которого обвиняют в попытке подкупить коллегу и у которого прокуратура нашла 22 квартиры, сообщает во вторник пресс-служба суда. Мера пресечения Качкину изменена на запрет определенных действий.В июле 2021 года Ленинский районный суд Воронежа арестовал Качкина: по данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а после - глава одного из подразделений местного РОВД, пытался подкупить коллегу-полицейского за 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за "содействие" в получении прав его знакомому. Полицейский деньги не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе Качкин сознался в содеянном и дал подробные показания. В августе офицера уволили из органов правопорядка, а в ноябре стало известно еще о двух эпизодах покушения на дачу взятки.Во вторник тот же суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания Качкина под стражей. На заседании следователь и прокурор просили ходатайство удовлетворить."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей... и избрал пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Качкина обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд", - говорится в сообщении.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у Качкина, тогда - замначальника УГИБДД, 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика оказались хозяевами 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы отца и матери офицера недостаточны для таких покупок. Дело рассматривается в Советском районном суде Воронежа, производство по нему снова приостановлено.
https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), угибдд, жилье
18:57 18.01.2022
 
Воронежскому экс-полицейскому с 22 квартирами изменили меру пресечения

Воронежского экс-полицейского с 22 квартирами отпустили из-под стражи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Суд в Воронеже отпустил из-под стражи бывшего замначальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которого обвиняют в попытке подкупить коллегу и у которого прокуратура нашла 22 квартиры, сообщает во вторник пресс-служба суда. Мера пресечения Качкину изменена на запрет определенных действий.
В июле 2021 года Ленинский районный суд Воронежа арестовал Качкина: по данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а после - глава одного из подразделений местного РОВД, пытался подкупить коллегу-полицейского за 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за "содействие" в получении прав его знакомому. Полицейский деньги не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе Качкин сознался в содеянном и дал подробные показания. В августе офицера уволили из органов правопорядка, а в ноябре стало известно еще о двух эпизодах покушения на дачу взятки.
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Во вторник тот же суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания Качкина под стражей. На заседании следователь и прокурор просили ходатайство удовлетворить.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей... и избрал пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Качкина обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд", - говорится в сообщении.
В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у Качкина, тогда - замначальника УГИБДД, 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика оказались хозяевами 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы отца и матери офицера недостаточны для таких покупок. Дело рассматривается в Советском районном суде Воронежа, производство по нему снова приостановлено.
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