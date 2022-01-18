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В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену
В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену - РИА Новости, 18.01.2022
В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену
Водитель без прав с признаками опьянения в Приморье протащил за машиной одного из инспекторов ДПС, которые преследовали его за проезд на "красный", и врезался с РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T04:53
2022-01-18T04:54
происшествия
приморский край
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Водитель без прав с признаками опьянения в Приморье протащил за машиной одного из инспекторов ДПС, которые преследовали его за проезд на "красный", и врезался с ним в стену, полицейский госпитализирован, сообщает краевое УМВД РФ.Инспекторы ДПС в Находке заметили автомобиль Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Они начали преследовать нарушителя, на неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал.После водитель вновь попытался скрыться, но заехал в тупик, и сотрудники полиции задержали его. Нарушитель оказался 20-летним местным жителем. Он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, при задержании сопротивлялся, поэтому к нему применили физическую силу и спецсредства – наручники, отмечают в УМВД.По данным полиции, у водителя были внешние признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Установлено, что обучения на право управления транспортным средством он не проходил. На нарушителя составлены административные материалы. Находкинский суд арестовал его на 15 суток, мужчина помещен в спецприемник.Сотрудник полиции госпитализирован с переломом ключицы. Материалы по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС направлены следователям для принятия процессуального решения.
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происшествия, приморский край, авто
04:53 18.01.2022 (обновлено: 04:54 18.01.2022)
 
В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену

В Приморье пьяный водитель без прав протащил инспектора ДПС и врезался в стену дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Водитель без прав с признаками опьянения в Приморье протащил за машиной одного из инспекторов ДПС, которые преследовали его за проезд на "красный", и врезался с ним в стену, полицейский госпитализирован, сообщает краевое УМВД РФ.
Инспекторы ДПС в Находке заметили автомобиль Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Они начали преследовать нарушителя, на неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал.
"Через некоторое время… преследуемое транспортное средство остановилось. К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
После водитель вновь попытался скрыться, но заехал в тупик, и сотрудники полиции задержали его. Нарушитель оказался 20-летним местным жителем. Он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, при задержании сопротивлялся, поэтому к нему применили физическую силу и спецсредства – наручники, отмечают в УМВД.
По данным полиции, у водителя были внешние признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Установлено, что обучения на право управления транспортным средством он не проходил. На нарушителя составлены административные материалы. Находкинский суд арестовал его на 15 суток, мужчина помещен в спецприемник.
Сотрудник полиции госпитализирован с переломом ключицы. Материалы по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС направлены следователям для принятия процессуального решения.
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