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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220118/voda-1768445321.html
Известный священник развеял главный миф о крещенской воде
Известный священник развеял главный миф о крещенской воде - РИА Новости, 18.01.2022
Известный священник развеял главный миф о крещенской воде
Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания, что ее нужно употреблять исключительно натощак, это предрассудок, заявил РИА Новости председатель отдела РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:18
2022-01-18T19:18
религия
русская православная церковь
иордан
крещение господне
иисус христос
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания, что ее нужно употреблять исключительно натощак, это предрассудок, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).Православные христиане отмечают 19 января День Крещения Господня. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. В праздник Крещения утром в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами - помогает при болезнях."Некоторые неразумные люди ограничивают употребление святой воды, считая что ей нужен какой-то особенный почет. Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда ее пить и кому пить - по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас. Иисус Христос приходит в этот мир для нас, ему от нас ничего не нужно, Бог самодостаточен" , - рассказал иеромонах.Он отметил, что в вопросах, касающихся святой воды, сходятся вера и суеверия. "Бог помогает тем, кто приходит к нему за помощью, а тем, кто одной рукой помощь просит, а другой - отталкивает, сомневаюсь что он поможет. Людям, которым кажется, что какой-то материальный предмет они могут ухватить и что-то из него извлечь - это чистейшая магия. И людей немножко жалко. Вы в храм-то ходите на богослужение, в таинствах церкви участвуете? Если нет, то есть повод задуматься. И не проще ли набрать воду из-под крана?" - сказал иеромонах.Отвечая на вопрос о том, почему святая вода не портится, он сказал, что "цветение - это химический процесс, химией церковь не занимается". "Мы не знаем, мы это не исследуем", - уточнил иеромонах.
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html
https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768333408.html
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русская православная церковь, иордан, крещение господне, иисус христос
19:18 18.01.2022
 

Известный священник развеял главный миф о крещенской воде

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания, что ее нужно употреблять исключительно натощак, это предрассудок, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).
Православные христиане отмечают 19 января День Крещения Господня. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. В праздник Крещения утром в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами - помогает при болезнях.
Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
08:00Религия
"Ошибочное мнение". Почему Церковь не велит купаться на Крещение
"Некоторые неразумные люди ограничивают употребление святой воды, считая что ей нужен какой-то особенный почет. Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда ее пить и кому пить - по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас. Иисус Христос приходит в этот мир для нас, ему от нас ничего не нужно, Бог самодостаточен" , - рассказал иеромонах.
Он отметил, что в вопросах, касающихся святой воды, сходятся вера и суеверия. "Бог помогает тем, кто приходит к нему за помощью, а тем, кто одной рукой помощь просит, а другой - отталкивает, сомневаюсь что он поможет. Людям, которым кажется, что какой-то материальный предмет они могут ухватить и что-то из него извлечь - это чистейшая магия. И людей немножко жалко. Вы в храм-то ходите на богослужение, в таинствах церкви участвуете? Если нет, то есть повод задуматься. И не проще ли набрать воду из-под крана?" - сказал иеромонах.
Отвечая на вопрос о том, почему святая вода не портится, он сказал, что "цветение - это химический процесс, химией церковь не занимается". "Мы не знаем, мы это не исследуем", - уточнил иеромонах.
Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
12:00Религия
Иеромонах-реаниматолог Феодорит: на Крещение есть нечто важнее купаний
 
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