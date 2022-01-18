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CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским
CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2022
CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T03:36
2022-01-18T13:23
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку, передает телеканал CNN.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины, но называет выходом за красные линии возможность ее интеграции в НАТО и требует от США и их союзников гарантий того, что этого не произойдет.Предметом обсуждения, по его словам, стали "оценки рисков, с которыми столкнулась Украина". "В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", — сказал источник.На прошлой неделе Россия провела со странами Запада три раунда переговоров о ситуации вокруг Украины и безопасности Европы. Встречи в Женеве, Брюсселе и Вене подтвердили расхождения в подходах сторон к вопросу о расширении НАТО и завершились без договоренностей о продолжении контактов.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, уильям бернс
03:36 18.01.2022 (обновлено: 13:23 18.01.2022)
 
CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским

CNN: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с Зеленским

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку, передает телеканал CNN.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины, но называет выходом за красные линии возможность ее интеграции в НАТО и требует от США и их союзников гарантий того, что этого не произойдет.

"В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину", — цитирует неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в своем Twitter.

Предметом обсуждения, по его словам, стали "оценки рисков, с которыми столкнулась Украина". "В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", — сказал источник.
На прошлой неделе Россия провела со странами Запада три раунда переговоров о ситуации вокруг Украины и безопасности Европы. Встречи в Женеве, Брюсселе и Вене подтвердили расхождения в подходах сторон к вопросу о расширении НАТО и завершились без договоренностей о продолжении контактов.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАТОУильям Бернс
 
 
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