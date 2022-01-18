https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html

CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским

CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2022

CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T03:36

2022-01-18T03:36

2022-01-18T13:23

в мире

украина

сша

владимир зеленский

нато

уильям бернс

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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку, передает телеканал CNN.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины, но называет выходом за красные линии возможность ее интеграции в НАТО и требует от США и их союзников гарантий того, что этого не произойдет.Предметом обсуждения, по его словам, стали "оценки рисков, с которыми столкнулась Украина". "В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", — сказал источник.На прошлой неделе Россия провела со странами Запада три раунда переговоров о ситуации вокруг Украины и безопасности Европы. Встречи в Женеве, Брюсселе и Вене подтвердили расхождения в подходах сторон к вопросу о расширении НАТО и завершились без договоренностей о продолжении контактов.

https://ria.ru/20220118/pomosch-1768293351.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, уильям бернс