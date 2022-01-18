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Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет

Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет - РИА Новости, 18.01.2022

Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет

При вынужденной посадке вахтового вертолета в районе поселка Варандей в НАО во вторник днем никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Шельф". РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:36

2022-01-18T22:36

2022-01-18T22:36

происшествия

газпром авиа

газпром нефть

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

северо-западная транспортная прокуратура

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При вынужденной посадке вахтового вертолета в районе поселка Варандей в НАО во вторник днем никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Шельф".Как ранее сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, начата проверка инцидента. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий вертолет Ми-8 авиапредприятия "Газпром авиа" не долетел 150 метров до посадочной площадки вертодрома "Арктический" в поселке Варандей и совершил жесткую посадку. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет. У вертолета поврежден стабилизатор и винт. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, техническое состояние воздушного судна, даст оценку действиям экипажа, при наличии оснований примет меры, отметили в ведомстве.Ранее также сообщалось, что следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.

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происшествия, газпром авиа, газпром нефть, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, северо-западная транспортная прокуратура, ненецкий автономный округ, россия