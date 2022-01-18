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Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет
Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет - РИА Новости, 18.01.2022
Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет
При вынужденной посадке вахтового вертолета в районе поселка Варандей в НАО во вторник днем никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Шельф". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:36
2022-01-18T22:36
происшествия
газпром авиа
газпром нефть
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
северо-западная транспортная прокуратура
ненецкий автономный округ
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При вынужденной посадке вахтового вертолета в районе поселка Варандей в НАО во вторник днем никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Шельф".Как ранее сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, начата проверка инцидента. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий вертолет Ми-8 авиапредприятия "Газпром авиа" не долетел 150 метров до посадочной площадки вертодрома "Арктический" в поселке Варандей и совершил жесткую посадку. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет. У вертолета поврежден стабилизатор и винт. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, техническое состояние воздушного судна, даст оценку действиям экипажа, при наличии оснований примет меры, отметили в ведомстве.Ранее также сообщалось, что следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.
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происшествия, газпром авиа, газпром нефть, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, северо-западная транспортная прокуратура, ненецкий автономный округ, россия
22:36 18.01.2022
 
Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО пострадавших нет

Газпромнефть—Шельф: при экстренной посадке вертолета в НАО никто не пострадал

© пресс-служба "Газпромнефть—Шельф"Экстренная посадка вертолета в НАО
Экстренная посадка вертолета в НАО
© пресс-служба "Газпромнефть—Шельф"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При вынужденной посадке вахтового вертолета в районе поселка Варандей в НАО во вторник днем никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Газпромнефть-Шельф".
"Вертолет перевозил вахтовиков с месторождения. Из-за резко ухудшившейся погоды вертолет был вынужден совершить экстренную посадку в тундре, в зоне видимости вертодрома. После посадки все пассажиры и экипаж самостоятельно добрались до вертодрома. Травм и повреждений ни у кого нет. После медосмотра все вахтовики были отправлены на рейсовом самолёте АН-24 до Архангельска", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, начата проверка инцидента. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий вертолет Ми-8 авиапредприятия "Газпром авиа" не долетел 150 метров до посадочной площадки вертодрома "Арктический" в поселке Варандей и совершил жесткую посадку. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет. У вертолета поврежден стабилизатор и винт. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, техническое состояние воздушного судна, даст оценку действиям экипажа, при наличии оснований примет меры, отметили в ведомстве.
Ранее также сообщалось, что следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.
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ПроисшествияГазпром авиаГазпром нефтьСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8Северо-Западная транспортная прокуратураНенецкий автономный округРоссия
 
 
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