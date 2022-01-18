https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768425652.html

Более половины населения мира полностью привилось от COVID-19

Более половины населения мира полностью привилось от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Более половины населения мира полностью привилось от COVID-19

Свыше половины населения мира полностью привиты от COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:48

2022-01-18T17:48

2022-01-18T17:48

распространение коронавируса

вакцинация

африка

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше половины населения мира полностью привиты от COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан, выступая во вторник в рамках онлайн-сессии Всемирного экономического форума, посвященного справедливому распределению вакцин."На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, более половины людей получили две дозы вакцины. Но если мы посмотрим на Африку, то наш региональный офис заявляет о том, что там вакцинировано только 7% населения", - сказал он.По его словам, столь малое количество привитого населения в африканском регионе "тянет всех остальных назад". Таким образом, без справедливого распределения вакцин остановить распространение пандемии не получится, отметил Райан.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

африка

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вакцинация, африка, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19