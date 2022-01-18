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В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины - РИА Новости, 18.01.2022
В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
США располагают информацией о планах России "эвакуировать" семьи своих дипломатов с Украины, сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:31
2022-01-18T22:31
2022-01-18T22:31
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США располагают информацией о планах России "эвакуировать" семьи своих дипломатов с Украины, сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов с Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что американские СМИ утратили культуру проверки информации, при публикации "информационной бомбы" об "эвакуации" российских дипмиссий с Украины никто из них не обратился в МИД."У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство готовилось эвакуировать члены семей (сотрудников) из посольства России на Украине в конце декабря - начале января", - сообщила Псаки на ежедневном брифинге.Она посоветовала журналистам обратиться к российским властям за "деталями относительного того, каково их решение".
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768338242.html
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в мире, киев, сша, мария захарова, россия
В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
Псаки: США знали о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины